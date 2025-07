Beyoncé faz história com turnê country mais lucrativa do mundo - (crédito: TMJBrazil)

Beyoncé alcançou um novo marco em sua carreira ao encerrar a “Cowboy Carter Tour” com números impressionantes. A artista, que surpreendeu ao explorar o universo da música country, finalizou a turnê com uma arrecadação de US$ 407,6 milhões, superando expectativas e consolidando seu domínio também nesse gênero.

Mesmo não sendo tradicionalmente associada ao country, Beyoncé quebrou paradigmas e se tornou a dona da turnê country mais lucrativa da história. Foram 32 apresentações e mais de 1,6 milhão de ingressos vendidos.

Com isso, ela passou a ser a primeira mulher na história da música a emplacar duas turnês com bilheteria superior a US$ 400 milhões — a anterior foi a “Renaissance World Tour”, que faturou US$ 579,8 milhões.

Além do impacto financeiro, a “Cowboy Carter Tour” também bateu recordes de performance. A média de público por show foi de 49,9 mil pessoas, com um ticket médio de US$ 255,36. A arrecadação média por noite chegou a US$ 12,7 milhões a maior da carreira da cantora até agora.

Realizada em parceria com a Live Nation, a turnê teve seu cronograma inicial ampliado devido à alta demanda. Beyoncé se apresentou em nove cidades e, em todas elas, novas datas precisaram ser abertas.

Em Londres, por exemplo, a cantora fez seis apresentações no estádio Tottenham Hotspur, tornando-se a artista com o maior número de shows em uma única turnê no local superando seu próprio recorde anterior.

Beyoncé faz história novamente

Em Paris, ela também fez história ao conquistar a maior bilheteria de uma única turnê no icônico Stade de France: US$ 39,5 milhões com três noites esgotadas. A média de arrecadação por noite na capital francesa chegou a US$ 13,2 milhões, um feito inédito no estádio.

Com a “Cowboy Carter Tour”, Beyoncé não apenas reafirma sua posição como uma das artistas mais influentes da indústria, mas também rompe barreiras de gênero e gênero musical. Ela se tornou a primeira artista americana com duas turnês que ultrapassaram a marca de US$ 400 milhões, mostrando que seu alcance vai muito além do pop e do R&B.

O sucesso da turnê representa mais do que números: reflete uma estratégia ousada, que apostou na ressignificação de um gênero musical historicamente dominado por artistas brancos. Beyoncé trouxe sua identidade para o country, renovando o cenário e abrindo caminho para outros artistas negros no estilo.

A expectativa agora se volta para os próximos passos da artista, que pode, mais uma vez, surpreender o mercado musical. Afinal, Beyoncé segue mostrando que onde ela pisa, a indústria se transforma.