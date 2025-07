Taylor Swift opta pelo silêncio após indireta da ex-sogra

Taylor Swift, 35 anos, resolveu não se manifestar publicamente após declarações polêmicas de Denise Welch, mãe do cantor Matty Healy, ex-namorado da artista. A atriz britânica participou recentemente de um programa de TV em que mencionou o breve relacionamento entre Taylor e Matty, ocorrido em 2023.

Na ocasião, ela lançou indiretas que rapidamente repercutiram nas redes sociais.

Durante a entrevista ao “Watch What Happens Live”, Denise comentou, de forma irônica, sobre a experiência de ter sido sogra da estrela pop. “Sob risco de vida é que eu falo disso, mas ser sogra dela é um papel do qual estou feliz em ter me livrado”, disse.

Ela também insinuou que qualquer convivência com Taylor era limitada pela fama da cantora: “Você não pode dizer nada… e depois ela escreve um álbum inteiro sobre isso”.

Taylor Swift prefere se manter calada

A relação entre Taylor Swift e Matty Healy durou poucos meses e veio à tona logo após o término da cantora com o ator Joe Alwyn. Apesar de breve, acredita-se que o envolvimento inspirou algumas faixas do álbum “The Tortured Poets Department”, lançado por Taylor em 2024.

Fontes próximas à artista revelaram ao jornal britânico Daily Mail que Taylor tomou conhecimento das declarações, mas optou por não entrar em confronto. “Ela achou um pouco deselegante, mas decidiu agir com maturidade. Taylor entende que, se quisesse responder, faria isso da forma que domina melhor: por meio da música”, disse a fonte.

A cantora, atualmente em um relacionamento com o astro do futebol americano Travis Kelce, 35, demonstrou não ter interesse em prolongar a polêmica. “Ela não vai permitir que isso atrapalhe seu momento atual”, reforçou o informante.

Segundo pessoas do círculo da artista, Taylor sempre manteve respeito por Denise e não pretende mudar essa postura. No entanto, caso os comentários persistam, há chances de uma resposta mais direta no futuro.

“Está nas mãos de Denise. Se ela continuar alimentando essa história, Taylor poderá se posicionar no momento certo”, completou a fonte.

Essa escolha por manter o silêncio reforça a imagem de Taylor como uma figura pública centrada, que evita envolvimentos desnecessários com rumores ou conflitos pessoais. Enquanto isso, fãs e veículos de mídia continuam atentos aos desdobramentos.

A cantora segue focada em sua carreira, turnês internacionais e no relacionamento com Kelce. Até o momento, não houve novas declarações de Denise Welch sobre o tema.