Maiara e Maraisa se emocionam ao lembrar Marília Mendonça

Em um momento de pura emoção e saudade, Maiara & Maraisa prestaram uma tocante homenagem à eterna Rainha da Sofrência, Marília Mendonça, que completaria 30 anos em 22 de julho. Parceiras dentro e fora dos palcos, as irmãs sertanejas relembraram com carinho a trajetória ao lado da amiga, cuja ausência ainda é profundamente sentida.

Durante uma entrevista à CNN, as artistas refletiram sobre o impacto da perda de Marília, vítima de um trágico acidente aéreo em 2021. “Ela foi e sempre será parte da nossa história. Não é só uma lembrança, é presença. Marília está viva em cada acorde, em cada letra que cantamos”, afirmaram, visivelmente comovidas.

A data simbólica serviu não apenas como tributo, mas também como um lembrete da força do legado deixado por Marília. No show realizado no dia do aniversário da cantora, Maiara se dirigiu ao público com um discurso poderoso. “As famílias se tratavam como uma só. A dor virou combustível para manter a história dela viva, do nosso jeito, com nossa música”, disse ao público, que respondeu em coro emocionado.

Maraisa também falou sobre o luto que ainda carrega: “Ela era como uma irmã. Perdê-la foi um golpe duro, mas seguimos firmes porque sabemos que é isso que ela gostaria”.

Mesmo com a saudade apertando, as gêmeas transformam a dor em arte — ainda que certas canções divididas com Marília sejam evitadas em shows por despertarem emoções intensas. “Cantar algumas dessas músicas ainda machuca. Mas o público nos dá forças. A gente transforma essa lembrança em luz”, contou Maiara.

Juntas, elas abriram caminhos para outras mulheres no sertanejo, um território que antes era dominado por vozes masculinas. “Quando começamos, quase não se via mulher cantando sertanejo. Hoje, tem uma geração inteira chegando. Isso também é parte do que construímos com Marília”, disseram.

Segundo o Ecad, Maiara & Maraisa são as artistas que mais regravaram músicas da compositora goiana. Ao longo dos anos, dividiram microfones com ela em projetos marcantes como Agora Que São Elas (2016 e 2018), Festa das Patroas (2020) e Festa das Patroas 35% (2021), último trabalho lançado por Marília em vida.

Maiara e Maraisa falam sobre intrigas em cima do palco

De acordo com a colunista Giovana Christ, do portal CNN, cantando juntas desde a infância, Maiara e Maraisa seguem consolidando seu nome como uma das duplas sertanejas mais influentes da atualidade.

Mais do que talento, o que sustenta essa trajetória é a parceria entre as irmãs, construída ao longo dos anos com carinho, respeito e um cuidado mútuo que vai além do palco.

Em entrevista recente, as gêmeas de 37 anos destacaram a importância de manter o equilíbrio emocional e físico diante de uma rotina intensa de compromissos, shows e viagens. Para elas, o segredo de manter a dupla forte é o vínculo familiar, que ultrapassa os desafios da agenda apertada.

Maiara destaca que a sintonia entre as duas é natural e sempre foi parte da dinâmica da dupla. “Além de irmãs, somos amigas e admiradoras uma da outra. Eu amo a Maraisa, confio nela e sei que esse sentimento é recíproco. Essa conexão é o que torna tudo mais fácil quando estamos no palco”, disse.

Apesar da convivência constante, as cantoras afirmam que os desentendimentos fazem parte de qualquer relação profissional, mas que sempre optam pela conversa como solução. “A gente se entende com carinho. Não existe espaço para briga quando existe diálogo e respeito”, completou Maraisa.

A estabilidade emocional é prioridade para as irmãs. Com a crescente demanda de shows e eventos, elas procuram manter hábitos saudáveis e dedicar um tempo para cuidar de si mesmas. “A rotina é puxada, mas temos buscado manter uma alimentação balanceada, praticar exercícios físicos e fazer terapia. Isso ajuda muito a manter o foco e o bem-estar”, explica Maraisa.