Estrela global, Jennie brilha solo e em grupo

Jennie Kim está vivendo um dos momentos mais marcantes de sua carreira. Estrela do BLACKPINK e dona de uma das trajetórias mais emblemáticas do K-pop, ela estampa a nova edição da revista ELLE Korea e compartilha os bastidores do aguardado retorno do quarteto aos palcos — e da intensa jornada por trás de seu álbum solo, Ruby, lançado no início de 2025.

Após quase três anos sem músicas inéditas, o BLACKPINK reacendeu a chama com o lançamento de “JUMP” e embarcou na turnê mundial “DEADLINE”, iniciada no começo de julho. Mas foi nos intervalos entre ensaios e voos que Jennie mergulhou em seu próprio universo criativo — um processo que, segundo ela, a transformou profundamente.

“Enquanto preparava meu disco, enfrentei desafios, vivi muitos erros e acertos. Foi um período de descobertas intensas. Em algum momento, percebi que tinha me tornado alguém mais forte”, contou à revista.

O resultado desse mergulho artístico é Ruby, um trabalho ousado e pessoal que já rendeu à artista o título de It Girl global. O maior símbolo dessa nova era é “Like JENNIE”, faixa que não só conquistou as paradas da Billboard, como também foi eleita a melhor música de K-pop de 2025 até agora.

Com produção assinada por Diplo e coautoria de nomes de peso como Tayla Parx e ZICO, a canção é um furacão de dois minutos que mistura phonk com batidas de baile funk — tudo isso enquanto Jennie dispara versos afiados como navalhas. “Nome, vergonha, culpa tentando estourar minha bolha”, canta ela com a confiança de quem não tem mais nada a provar.

Mais que um hit, “Like JENNIE” é uma declaração de identidade. Em um álbum quase todo em inglês, a faixa se destaca também por incluir trechos em coreano — algo raro nas rádios norte-americanas, que abraçaram o single com força: foram 11 semanas consecutivas na parada Pop Airplay, superando até o lead single Mantra.

“Cada uma de nós trilhou seu próprio caminho nesses últimos anos. E ao voltarmos, nos entendemos melhor, nos tornamos mais maduras. Isso vai tornar tudo ainda mais especial daqui pra frente”, refletiu Jennie sobre o reencontro com as integrantes do BLACKPINK.

‘Seoul City’: detalhes sobre o novo videoclipe de Jennie

A cantora sul-coreana Jennie, integrante do BLACKPINK e destaque na cena pop mundial, lançou recentemente o videoclipe da faixa “Seoul City”, parte de seu aguardado álbum solo intitulado Ruby. No novo MV, a artista surge em cenas enigmáticas pelas ruas de Seul, pilotando uma motocicleta ao lado de uma figura misteriosa, o que tem gerado especulações entre os fãs nas redes sociais.

Coautora da canção, Jennie também participou ativamente da criação musical da faixa, reforçando sua versatilidade artística e envolvimento criativo em sua carreira solo. Desde o lançamento, o clipe já ultrapassou a marca de três milhões de visualizações no YouTube, consolidando-se como mais um sucesso visual e sonoro em sua trajetória.

O impacto de Ruby foi imediato: com 661.130 cópias vendidas na primeira semana, Jennie estabeleceu um novo recorde para artistas solo femininas de K-pop em 2025. Além do feito nas vendas, a cantora alcançou um marco inédito ao emplacar três músicas simultaneamente na Billboard Hot 100 — as faixas “like JENNIE”, “Handlebars” (com participação de Dua Lipa) e “ExtraL” (em parceria com Doechii).

Somando-se às conquistas, a artista brilhou no palco do Coachella na última semana, levando sua performance solo ao prestigiado festival nos Estados Unidos e reafirmando sua posição de destaque global.

