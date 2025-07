One Direction completa 14 anos como se nunca tivesse acabado

No dia 23 de julho de 2010, cinco adolescentes britânicos mudaram o rumo do pop para sempre. Unidos nos bastidores do The X Factor, Harry Styles, Liam Payne (1993 – 2024), Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn Malik formaram o One Direction — grupo que, mesmo inativo desde 2016, ainda movimenta multidões como se nunca tivesse saído dos palcos.

Com cinco álbuns lançados — quatro com a formação completa e um sem Zayn, que saiu em 2015 buscando vida longe dos holofotes — o grupo rapidamente se tornou uma das maiores sensações globais da década. Hits como “What Makes You Beautiful”, “Story of My Life” e “Drag Me Down” não apenas lideraram paradas, mas também marcaram uma geração que hoje segue firme no streaming: só no Spotify, são mais de 42 milhões de ouvintes mensais.

One Direction: Da histeria aos palcos brasileiros

Durante sua curta, porém intensa trajetória, o One Direction passou por quatro turnês mundiais. A “Where We Are Tour”, que trouxe o grupo ao Brasil em 2014, foi um marco: dois shows em São Paulo e um no Rio de Janeiro renderam um faturamento global de 230 milhões de dólares, colocando-os entre os artistas mais rentáveis daquele ano. O registro do show em Milão virou DVD e chegou até às telonas dos cinemas ao redor do mundo, mostrando que os bastidores da boyband também tinham poder de bilheteria.

Eram mais que cantores. Viraram bonecos, moda, cabelo, estampa de camiseta e cobertor. De meninos comuns a ícones do entretenimento, construíram um legado que ultrapassa os próprios lançamentos.

Fim (ou pausa?) e trajetórias individuais

O anúncio da pausa indefinida em 2016 não freou a devoção dos fãs — nem o sucesso dos integrantes. Harry Styles se consolidou como estrela global da música e da moda, com três álbuns e um Grammy em mãos. Niall Horan, com ares de mentor, emplacou três discos e participação em realities musicais. Louis Tomlinson, queridinho dos brasileiros, lançou dois álbuns e revelou em entrevista à Billboard Brasil que revisitava os sucessos da banda após noites regadas a vinho.

Zayn Malik, fiel ao desejo de distância da fama, só voltou aos palcos em 2024, após três álbuns solo. Já Liam Payne, que enfrentava problemas de saúde e faleceu tragicamente no fim de 2024, deixou como legado o disco “LP1” e uma trajetória solo promissora que foi interrompida cedo demais.

Uma banda que nunca deixou de existir

Quase uma década depois da última música inédita, o fenômeno One Direction persiste como um tipo raro de entidade cultural: aquela que, mesmo ausente, continua presente. Cada lançamento solo é interpretado como uma extensão do grupo; cada entrevista, um aceno ao passado coletivo. Os fãs, por sua vez, seguem fiéis — organizando homenagens, revivendo eras e nutrindo a esperança de um reencontro.

Louis Tomlinson rompe o silêncio e critica especulações sobre sua vida pessoal

O cantor Louis Tomlinson, ex-integrante da banda One Direction, usou a plataforma X (antigo Twitter) para desabafar sobre sua relação com as redes sociais e criticar teorias da conspiração que circulam a respeito de sua vida pessoal. O artista demonstrou frustração com os boatos envolvendo seu relacionamento atual, seu filho e até mesmo membros de sua família.

“Os últimos meses tornaram impossível estar aqui. Todas essas teorias da conspiração sobre meu relacionamento, meu filho ou até mesmo — às vezes — sobre minha mãe… É demais e muito doloroso pra mim ver tudo isso! Obrigado a todos que sempre estão do meu lado!”

O comentário de Louis Tomlinson teve grande repercussão entre os fãs, principalmente por mencionar sua mãe, Johannah Deakin, que faleceu em dezembro de 2016 vítima de leucemia — uma perda marcante na vida do cantor, o que torna esse tipo de especulação ainda mais dolorosa para ele.

Embora não tenha oficializado publicamente um novo relacionamento, a imprensa britânica vem apontando que o cantor estaria conhecendo uma estrela de reality show. Sobre sua família, Louis é pai de Freddie Reign Tomlinson, de oito anos, fruto de seu relacionamento com a estilista americana Briana Jungwirth.

Essa não é a primeira vez que o artista se posiciona contra boatos envolvendo sua vida pessoal. Ao longo dos anos, Louis já expressou, em diversas entrevistas, o incômodo com a forma como sua intimidade é tratada online. Em sua última turnê no Brasil, o tema também foi mencionado por ele. Durante a passagem pelo país, o cantor se apresentou no Rio de Janeiro (Farmasi Arena), em São Paulo (Allianz Parque) e em Curitiba (Ligga Arena), nos dias 8, 11 e 12 de maio de 2024, respectivamente.