BLACKPINK transforma descarte de Major Lazer em hit global

O maior sucesso do planeta neste momento quase não existiu — pelo menos não na voz do BLACKPINK. A faixa explosiva “JUMP”, que atualmente ocupa o topo das paradas mundiais, foi originalmente criada para o Major Lazer, projeto liderado por Diplo, com Walshy Fire e Ape Drums. Mas o trio decidiu deixar a música de lado. “Graças a Deus por isso”, brinca Diplo, em entrevista recente à Billboard americana.

A ideia inicial nasceu em janeiro de 2024, e o BLACKPINK não estava nem remotamente no radar. Antes de chegar ao quarteto sul-coreano, a música passou pelas mãos da dupla argentina Ca7riel & Paco Amoroso, que também recusou o material. “Achamos que não fazia sentido para a gente”, revelaram os artistas. Diplo, no entanto, não desistiu. Se ninguém quisesse, ele planejava lançar como faixa inédita do Major Lazer.

A proposta de “JUMP” era ousada desde o início. Diplo revela que queria algo no estilo Fischerspooner, uma homenagem ao electroclash dos anos 2000. “Pensei numa coisa ácida, tipo ‘Emerge’. Seria divertida, com vocal maluco e clima enérgico — a cara do Major Lazer”, lembra.

Mas foi apenas um ano depois que a sorte da música mudou. Durante uma sessão com Teddy Park, diretor criativo do BLACKPINK, Diplo apresentou diversas faixas. Já no final do encontro, resolveu mostrar “JUMP”. A reação foi imediata: “Teddy disse: ‘É isso! Radical, diferente, ousado’. E ali a música ganhou uma nova vida”, conta Diplo.

O resto é história. O BLACKPINK lançou “JUMP” como carro-chefe de seu comeback, estreando a música ao vivo durante o primeiro show da nova turnê mundial, a “Deadline World Tour”, na Coreia do Sul. O videoclipe, lançado logo em seguida, já soma impressionantes 93 milhões de visualizações no YouTube.

Clipe de ‘Jump’ do Blackpink ultrapassa 100 milhões de views

Recentemente, o grupo Blackpink atingiu novos recordes, com o videoclipe de Jump ultrapassar 100 milhões de visualizações no YouTube.

De acordo com o Korea Herald, o vídeo atingiu a marca em apenas duas semanas, tornando-se o 49º vídeo do Blackpink a ultrapassar 100 milhões de visualizações na plataforma.

Vale lembrar que Jump foi o primeiro lançamento do grupo desde seu segundo álbum de estúdio, Born Pink, em setembro de 2022.

O single foi a primeira incursão do Blackpink no gênero hardstyle, apresentando um som explosivo e energético, segundo a publicação.

Vale destacar que após o lançamento, o vídeo se tornou o mais visto do YouTube em 24 horas e ocupou o primeiro lugar no ranking diário global do YouTube por oito dias consecutivos, reafirmando a popularidade global do Blackpink.

Atualmente, o grupo está em sua turnê mundial Deadline, que abrange 31 shows em 16 cidades. Tendo já realizado apresentações de sucesso na Coreia do Sul, Los Angeles, Chicago e Toronto. O quarteto também retornará com um novo álbum em setembro.

Blackpink canta com Rosé o hit ‘APT.’ em show em Toronto

O Blackpink se apresentou em Toronto com sua Deadline World Tour.

Segundo a Billboard, esta foi a primeira vez que o grupo feminino de K-pop tocou na cidade. De acordo com a publicação, o Blackpink já esteve na região, tocando na cidade vizinha Hamilton em 2019 e 2022.

Vale destacar que embora tenha mencionado que o local era de difícil acesso, Rosé, chamou o estádio de “lindo” e disse que ficou agradavelmente surpresa com o tempo. Ela disse que a vista do palco era “como uma pintura”, com o céu limpo acima e a vasta multidão de 50 mil pessoas iluminada com seus característicos lightsticks rosa.

Vale lembrar que no final do show, as cantoras subiram ao palco para o bis. Após algumas músicas, Jennie sugeriu que tocassem “APT”.

Foi a primeira vez que elas cantaram o hit juntas. As quatro integrantes sorriram e dançaram enquanto faziam a dança das mãos, a marca registrada, inspirada em um jogo de bebida coreano.