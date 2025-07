Nick Jonas conta como a mídia o assediava aos 15 anos

Nick Jonas surpreendeu ao revelar como ele e os irmãos foram expostos a perguntas invasivas e desconfortáveis ainda adolescentes, no auge da fama dos Jonas Brothers. Em participação no podcast Podcrushed, divulgada na última quinta-feira (24), o cantor de 32 anos contou que, desde muito jovem, era forçado a discutir temas como sexo, religião e fé em entrevistas, mesmo sem preparo ou maturidade emocional para isso.

“Não éramos só nós. Era toda uma geração de jovens sendo colocada sob holofotes, com expectativas irreais”, refletiu Nick. O incômodo se intensificava com o símbolo dos anéis de pureza que os três irmãos usavam — um compromisso público de esperar pelo casamento antes de se envolver sexualmente. A escolha, segundo eles, veio da comunidade religiosa onde cresceram, mas rapidamente se tornou alvo da mídia.

Joe Jonas, de 35 anos, relembrou que alguns jornalistas os ameaçavam abertamente. “Diziam que, se a gente não falasse sobre isso, iam publicar que fazíamos parte de uma seita”, contou. As perguntas eram recorrentes, invadindo não só sua intimidade, mas também exigindo que dessem respostas sobre temas existenciais. “Chegavam a perguntar ‘O que é Deus?’ ou ‘Deus existe?’. Éramos apenas adolescentes tentando entender o mundo”, completou Joe.

Para Nick, a indústria do entretenimento evoluiu, mas a forma como jovens artistas são tratados ainda precisa ser repensada. Ele também falou sobre como sua decisão de seguir carreira solo foi fundamental para seu amadurecimento. “Foi um salto de fé que nos permitiu encontrar quem realmente éramos, longe da imagem idealizada que criaram sobre nós”, afirmou.

Nick Jonas relembra quando foi diagnosticado com diabetes

Recentemente, Nick Jonas disse que seu irmão mais velho, Joe, o ajudou a ser diagnosticado com diabetes tipo 1 quando tinha 13 anos.

Na última quinta-feira (24), durante uma participação no podcast de Penn Badgley, Podcrushed, Nick, Kevin e Joe relembraram sua ascensão ao estrelato e como a saúde de Nick começou a piorar durante a turnê dos Jonas Brothers em 2006, no início de suas carreiras.

Segundo a People, Nick, disse sobre a época: “Comecei a perder muito peso e, sabe, a beber muita água, a usar o banheiro o tempo todo, todos os sinais que agora conheço como sintomas de diabetes tipo 1”.

“Eu não fazia ideia. Eu simplesmente sabia que não estava me sentindo bem e que estava perdendo muito peso”, explicou Nick, dizendo que “na verdade, isso é uma prova da falta de informação e conscientização sobre o diabetes tipo 1 naquela época”.

De acordo com a publicação, enquanto viajavam, Nick contou que ele e Joe, então com 16 anos, visitaram um lugar em Lancaster, na Pensilvânia, para relaxar. “Ele estava como se estivesse me acompanhando. Fomos à piscina um dia e ele viu minhas costas, ligou para meus pais e disse: ‘Sabe, tem algo muito errado. Vocês precisam vir aqui.’”

“Eu estava me sentindo péssimo. E, de qualquer forma, fui ao médico e a glicose normal deveria estar entre 70 e 120 para uma pessoa que não tem diabetes tipo 1”, disse ele.

“O meu estava em torno de 900, o que é obviamente muito alto”, disse ele.

“Estou chegando ao meu vigésimo ano vivendo com a doença, o que coincide com o vigésimo ano da banda, coincidentemente”, disse.

Como Nick Jonas inspirou música de Miley Cyrus

O fim de um namoro juvenil pode deixar marcas profundas — especialmente quando ele envolve duas das maiores estrelas da geração Disney. Foi o caso de Miley Cyrus e Nick Jonas, cujo relacionamento, encerrado entre lágrimas e promessas desfeitas, acabou eternizado em uma das faixas mais intensas do álbum Can’t Be Tamed (2010).

A canção Take Me Along, que permanece como uma das favoritas da cantora, nasceu de um momento de dor genuína. Em entrevista recente ao podcast Every Single Song, Miley compartilhou que escreveu a música ao lado da irmã, em um quarto de hotel, pouco antes de subir ao palco. “Ele tinha terminado comigo e eu estava devastada. Chorei muito naquela cama”, relembra.

A artista revelou ainda que a inspiração direta para a faixa foi Nick Jonas, seu primeiro amor. Eles viveram um romance entre 2006 e 2007, quando Miley já era um fenômeno global com Hannah Montana, enquanto Nick ainda estava prestes a estrear em Camp Rock e alcançar o estrelato com os Jonas Brothers. “Sabia que ele ia ficar gigante. Os Jonas abriam minha turnê, e depois fariam a deles. Foi parte do motivo da separação. Eu queria ir com ele”, contou.

A letra de Take Me Along espelha o sofrimento de uma jovem que se sente deixada para trás por alguém a quem amava profundamente. Com versos como “Por favor, não, não me deixe aqui / Pegue minha mão, eu estou sangrando lágrimas”, a música encapsula a angústia de quem desejava apenas ser levada junto, emocional e fisicamente, na jornada do outro.

Apesar da separação, o impacto emocional do relacionamento é nítido na música. Miley admite que, mesmo adolescente, já compreendia a força das palavras como ferramenta de cura e expressão. “Era a única maneira de processar tudo aquilo”, contou.