Beyoncé faz história com turnê country mais lucrativa dos EUA - (crédito: TMJBrazil)

Beyoncé acaba de alcançar mais um marco histórico em sua carreira. Ao encerrar a Cowboy Carter Tour, turnê baseada no álbum lançado em 2024, a artista não só entregou um espetáculo memorável, como também quebrou recordes importantes da indústria da música.

O feito mais notável foi se tornar a artista feminina com a turnê realizada em estádios mais cara da história dos Estados Unidos, com um preço médio de ingresso de US$ 277,01, o que equivale a aproximadamente R$ 1.544,16.

O show final aconteceu em Las Vegas no dia 26 de julho, encerrando uma agenda intensa de 32 apresentações. Com isso, Beyoncé atingiu a marca de US$ 407,6 milhões em arrecadação, consolidando a Cowboy Carter Tour como a turnê country de maior faturamento já registrada.

Além disso, a cantora se tornou a segunda mulher da história a ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão em bilheteria em um único país (no caso, os Estados Unidos), e também a primeira artista negra a ultrapassar US$ 2 bilhões em arrecadação ao longo da carreira.

Desde 2004, mais de 14 milhões de ingressos foram vendidos para suas turnês, números que comprovam sua força e constância no mercado fonográfico global.

Beyoncé é uma estrela universal

Outro dado relevante é que essa turnê estabeleceu a maior média de arrecadação por show da carreira de Beyoncé, com US$ 12,7 milhões por apresentação. O público médio também impressiona: quase 50 mil pessoas por show. Essa performance reforça seu status como referência não só artística, mas também comercial, dentro da indústria do entretenimento ao vivo.

Entre os recordes conquistados estão:

Maior arrecadação de uma turnê country na história: US$ 407,6 milhões;

Primeira mulher a ter duas turnês com mais de US$ 400 milhões (Cowboy Carter e Renaissance World Tour);

Primeira artista americana a alcançar esse mesmo feito.

Vale lembrar que, embora a Renaissance World Tour de 2023 ainda lidere o ranking geral da cantora em faturamento, a Cowboy Carter Tour teve o ingresso mais caro da carreira de Beyoncé, demonstrando que o valor investido pelo público reflete a alta demanda e prestígio pela sua presença nos palcos.

O impacto cultural e comercial de Beyoncé vai além da música. Ela consegue aliar performance, identidade artística e estratégia de mercado como poucas figuras no cenário global. A Cowboy Carter Tour é prova disso: uma narrativa musical que uniu tradição country e inovação pop com uma operação comercial impecável. E tudo isso, mais uma vez, fez história.