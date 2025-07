Justin Bieber atinge marca histórica e se destaca no Spotify

Justin Bieber segue firme entre os gigantes da música mundial. O cantor canadense acaba de atingir um novo marco na carreira: mais de 100,1 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

O número não apenas o coloca no Top 3 de artistas mais ouvidos da plataforma, como também o faz ultrapassar nomes de peso como Ed Sheeran (99,3 milhões) e Lady Gaga (98,91 milhões). O crescimento vem logo após o lançamento de seu mais recente álbum, “SWAG”, que vem conquistando milhões de reproduções diárias.

Com esse feito, Bieber se junta a Bruno Mars (111,08 mi) e The Weeknd (111,01 mi) como os únicos artistas atualmente com mais de 100 milhões de ouvintes mensais no mundo. A faixa “DAISIES”, parte do novo trabalho, já figura entre as dez músicas mais ouvidas globalmente no Spotify, com mais de 4,7 milhões de streams por dia.

O destaque recente evidencia o impacto que um lançamento bem estruturado e com forte apelo comercial pode ter no desempenho dos artistas nas plataformas digitais.

A estratégia de Bieber que inclui investimento pesado em marketing, colaborações com outros artistas e forte presença nas redes sociais mostra resultados expressivos, mesmo em um mercado altamente competitivo.

Justin Bieber: Recorde mundial

Além da performance de “DAISIES”, o cantor ainda mantém várias faixas do novo álbum entre as mais tocadas nas playlists de destaque, o que ajuda a manter sua visibilidade elevada e engajamento contínuo com o público. A marca de 100 milhões de ouvintes não apenas representa um sucesso momentâneo, mas também um indicativo de estabilidade e relevância no cenário pop internacional.

Em meio ao sucesso, Justin Bieber também tem usado sua visibilidade para se mostrar mais vulnerável com os fãs.

Em entrevistas recentes, o cantor comentou sobre sua jornada pessoal, mencionando que pode ser “extremamente egoísta e impaciente” em certos momentos, reconhecendo seus desafios emocionais e amadurecimento ao longo dos anos.

Esse lado mais humano parece aproximar ainda mais o público do artista, que já passou por altos e baixos na carreira, mas segue renovando seu espaço no topo da música global. Com um novo álbum bem-sucedido, recordes de streaming e uma base de fãs fiel, Justin Bieber mostra que, mais do que nunca, ainda é um nome incontornável no pop.

À medida que novas faixas ganham força e mais dados são consolidados, é provável que o canadense continue a escalar posições nos rankings — e quem sabe, até mesmo ultrapassar Bruno Mars e The Weeknd em breve.