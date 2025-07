Drake cancela turnê na Austrália e Nova Zelândia oficialmente

A aguardada turnê de Drake pela Austrália e Nova Zelândia, que já havia sido adiada anteriormente, foi oficialmente cancelada pela Live Nation, produtora responsável pelos shows. A notícia pegou de surpresa milhares de fãs que ainda esperavam por novas datas após a suspensão inicial dos eventos marcados para março deste ano.

O anúncio confirma que o rapper canadense, conhecido por hits como “Hotline Bling” e “One Dance”, não conseguirá retornar à Oceania tão cedo pelo menos, não dentro do cronograma previsto.

Inicialmente, Drake havia se apresentado em cidades como Perth, Melbourne, Sydney e Brisbane, como parte de sua turnê “Anita Max Win Tour”. No entanto, sua saída antecipada do país levantou suspeitas e causou incertezas entre o público.

Na época, representantes do artista atribuíram a mudança a um “conflito de agenda”, prometendo reagendar as datas para Brisbane, Sydney e Auckland, na Nova Zelândia. Com o anúncio oficial do cancelamento, esses planos foram definitivamente suspensos.

Segundo comunicado divulgado pela Live Nation Austrália, apesar de tentativas intensas de reprogramar os shows, não foi possível alinhar uma nova agenda dentro do prazo necessário.

“Drake continua comprometido em retornar e realizar esses shows quando sua agenda permitir”, afirmou a produtora. Todos os ingressos adquiridos serão reembolsados integralmente, conforme já comunicado aos compradores.

Drake: Cancelamento frustra fãs de cidades como Sydney, Brisbane e Auckland

Apesar da repercussão negativa entre fãs e veículos locais, Drake ainda não se pronunciou oficialmente sobre o cancelamento. Nas redes sociais, o rapper segue promovendo sua atual turnê “Some Special Shows 4 U”, que tem como convidado o artista PartyNextDoor. O próximo show da dupla está previsto para acontecer em Amsterdã, demonstrando que a agenda do cantor continua intensa.

Para muitos analistas do setor, esse episódio levanta questões sobre o planejamento de grandes turnês internacionais em meio a compromissos simultâneos e possíveis desgastes de logística.

Embora cancelamentos aconteçam no universo da música ao vivo, o caso de Drake chama atenção pelo impacto em um mercado com forte base de fãs e pela frustração gerada com o adiamento anterior que já havia alimentado esperanças de um retorno iminente.

Apesar do contratempo, há expectativa de que Drake priorize uma nova passagem pela Oceania em futuras turnês. Seus shows anteriores na região tiveram grande aceitação e sucesso de público. Por ora, os fãs australianos e neozelandeses terão que esperar um pouco mais para vê-lo novamente nos palcos locais.