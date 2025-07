Jennifer Lopez conquista Europa com turnê e novo single “Birthday”

Jennifer Lopez está provando que sua carreira vai muito além dos hits nas paradas musicais. Aos 56 anos, a artista norte-americana lota estádios em diversos países da Europa com sua turnê “Up All Night Tour”, que teve início no dia 8 de julho e segue até o dia 12 de agosto.

Mesmo sem lançar novos singles de sucesso nos últimos meses, a cantora demonstra que seu nome e sua imagem ainda têm grande apelo com o público internacional.

O projeto foi anunciado apenas três meses antes do primeiro show, mas bastou esse curto período para que ingressos se esgotassem em cidades como Varsóvia, Madri, Roma e Istambul. Na capital polonesa, por exemplo, Jennifer Lopez se apresentou no Estádio Nacional Narodowy, com capacidade para 80 mil pessoas.

Embora o número exato do público não tenha sido divulgado oficialmente, registros visuais mostram o local completamente tomado por fãs.

Outro destaque da turnê são as apresentações na Espanha, onde a artista realizou sete shows consecutivos, todos com ingressos esgotados. Além do país ibérico, a “Up All Night Tour” já passou por Hungria, Itália, Turquia, Romênia e Emirados Árabes Unidos.

Ainda estão previstos shows em nações como Egito, Cazaquistão, Uzbequistão e Armênia onde restam menos de 250 ingressos para a apresentação no estádio Vazgen Sargsyan Republican, com capacidade para 50 mil pessoas.

Jennifer Lopez um novo estouro

Mais do que números, a turnê de Jennifer Lopez destaca-se pela produção impecável, coreografias marcantes e um repertório que revisita grandes momentos de sua carreira. Mesmo sem um álbum novo promovendo a turnê o último, This Is Me… Now, foi lançado em fevereiro de 2024 e teve recepção modesta , JLo conseguiu manter a atenção do público com carisma e presença de palco.

Recentemente, a cantora também aproveitou uma pausa entre os shows para celebrar seu aniversário. Em 24 de julho, Jennifer Lopez completou 56 anos e lançou a música “Birthday”, que já entrou para o setlist dos shows seguintes. A nova faixa foi recebida com entusiasmo pelos fãs, que já circulam vídeos da performance nas redes sociais.

O sucesso da “Up All Night Tour” mostra que Jennifer Lopez ainda é uma força relevante na indústria do entretenimento global. Mesmo longe das rádios e sem um hit dominante no momento, a artista reafirma seu poder como performer e empresária, consolidando mais uma etapa importante de sua trajetória artística.