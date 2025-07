Sam Smith ressurge com balada emocionante, clipe poderoso e turnê

Após mergulhar no universo pop com o álbum Gloria, Sam Smith faz um retorno emocionante às origens com o lançamento de “To Be Free”, balada inédita que estreou nesta quinta-feira (24). A faixa, marcada por vocais intensos e arranjos corais arrepiantes, revela um novo capítulo artístico e pessoal para elu.

Acompanhade pelo TwoCity Chorus, um coral com 22 vozes, Sam solta um grito de liberdade que transcende os versos da música. “Livre-se de todos os seus fardos / A vergonha não é minha amiga / Perdi a fé na perfeição / Chegarei em casa a tempo / Para ser livre / Como o rio tende a ser”, diz a canção, composta em parceria com o amigo Simon Aldred.

O lançamento vem embalado por um videoclipe igualmente comovente: dezenas de pessoas, de diferentes origens, aparecem dançando e se conectando com a mensagem de libertação, criando um retrato visual de aceitação e pertencimento.

Mas a novidade não para por aí. Sam Smith também revelou uma residência especial em Nova York: To Be Free: New York City. Serão 12 apresentações em outubro, em formato intimista, pensadas para criar uma conexão mais próxima com o público. “Tenho sonhado com isso há muito tempo. É um tipo de show completamente diferente, e mal posso esperar para viver isso em uma cidade que amo”, compartilhou elu nas redes sociais.

Sam Smith lança “To Be Free”, balada emocionante gravada em take único

O aguardado single “To Be Free”, nova música de Sam Smith, finalmente chegou às plataformas digitais e já vem emocionando fãs ao redor do mundo. Lançada nesta quinta-feira (24), a canção marca um retorno intimista do artista britânico, que investe em uma interpretação crua e visceral ao lado de um coral comovente.

Gravada em uma única tomada de voz e violão, a faixa foi escrita há cinco anos por Sam em parceria com o amigo Simon Aldred — e, segundo elu mesme, carrega um significado profundo. “É mais do que especial para mim”, declarou o cantor nas redes sociais, ao anunciar oficialmente o lançamento.

A produção minimalista destaca a força da letra e a carga emocional da performance. O coral, que já vinha sendo mencionado por Sam em prévias misteriosas nas redes, entra como elemento-chave para dar grandiosidade à faixa sem abrir mão da delicadeza.

“To Be Free” surge em meio a rumores sobre um novo álbum de estúdio, o primeiro desde Gloria (2023). O último projeto levou Sam ao Brasil em 2024, durante a turnê que passou pelo Lollapalooza São Paulo. Agora, a nova canção reacende as expectativas dos fãs por uma era ainda mais pessoal e introspectiva.

Sam Smith apresenta seu novo single “To Be Free”

Na última quinta-feira (24), Sam Smith revelou seu novo single, To Be Free, acompanhado pelo The TwoCity Chorus.

A comovente canção acústica explora como a vulnerabilidade pode despertar coragem e liberdade. Sam coescreveu e produziu a faixa com seu colaborador de longa data, Simon Aldred.

“Nunca tive uma experiência de gravação como esta música. É uma única tomada de vocais e guitarra do início ao fim, uma performance ao vivo minha e do meu amigo Simon Aldred em puro estado de música e expressão”, explica Sam Smith. “Eu a escrevi há cinco anos, enquanto escrevia meu último álbum, Gloria, e depois a arquivei porque sabia que não era uma música para aquele álbum. Ela foi criada durante um período da minha vida em que eu estava me libertando internamente.”

Levando a intimidade destemida da música um passo adiante, Sam anunciou “To Be Free: New York City“, uma residência de 12 noites no Warsaw, um local histórico no Brooklyn que oferecerá aos fãs a rara oportunidade de vê-lo se apresentar em um ambiente de perto e pessoal.