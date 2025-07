J-Hope ressurge com BTS e promete surpresa aos fãs

J-Hope está de volta — e com energia total. Após cumprir o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul, o rapper do BTS surpreendeu os fãs neste sábado (26) com uma live emocionante, direto dos Estados Unidos. Lá, ele revelou que o grupo já está reunido e mergulhado nos preparativos para os próximos projetos.

“Vim dizer oi e avisar que estou bem. Todos nós estamos. Estamos saudáveis, juntos e trabalhando muito”, disse o artista, que demonstrou empolgação ao falar da nova fase com os colegas de banda. Segundo ele, a conexão entre os integrantes está mais forte do que nunca. “Agora que estou com os membros, eu rio muito. As risadas não param. Todo mundo ficou tão engraçado”, contou, arrancando sorrisos dos fãs.

J-Hope também deixou claro que o reencontro vai além das emoções: há muito trabalho em andamento. “Estamos nos dedicando bastante. Seria ótimo se vocês aguardassem ansiosamente [o que está por vir]”, pediu o cantor, sem revelar detalhes, mas prometendo novidades em breve.

Enquanto Jin segue em turnê e deve se juntar ao grupo em breve, os demais integrantes estão nos EUA ao lado de J-Hope. Eles haviam anunciado em julho que o BTS fará seu aguardado comeback em março de 2026, seguido por uma nova turnê mundial.

Carismático e sempre próximo do público, J-Hope ainda fez uma promessa: “Mais tarde, faremos uma live. Viremos aqui juntos.” A simples frase bastou para incendiar o ARMY, que agora vive a expectativa por um dos retornos mais aguardados do K-pop.

J-Hope revela a emoção de retornar com BTS

Após um período de pausa dedicado ao serviço militar obrigatório, J-Hope está de volta ao centro das atenções, trazendo consigo um novo olhar sobre sua carreira e a maturidade conquistada nesse processo. Em entrevista exclusiva à PEOPLE, o rapper, cantor e dançarino do BTS compartilhou como uma “pequena crença” tem sido seu norte na jornada artística e como está vivendo o reencontro com seus companheiros de grupo.

“Se eu realmente gosto do que faço, acredito que quem me escuta também sente isso”, contou J-Hope, refletindo sobre a sinceridade que busca transmitir em suas músicas. Essa honestidade é o que marca seu mais recente trabalho solo, o EP Charm of HOPE, que traz faixas como “Killin’ It Girl (feat. GloRilla)”, “Sweet Dreams (feat. Miguel)” e “MONA LISA”. Segundo ele, esse projeto expressa uma nova fase, com uma sonoridade mais adulta e temas que exploram o amor de forma fresca e ousada.

“Depois de cumprir meu serviço militar, senti uma clareza inédita sobre o que quero mostrar como artista solo. É uma maturidade que só o tempo e as experiências me deram”, disse J-Hope, 31 anos. Ele também ressaltou a colaboração com GloRilla, que trouxe uma energia magnética para a faixa mais recente. “Ultimamente, tenho me interessado por artistas com uma presença forte, e sabia que a GloRilla traria essa sinergia perfeita.”

O retorno de J-Hope aos palcos solo já havia mostrado seu crescimento, especialmente na turnê mundial de 33 shows que culminou em uma performance marcante em Seul no aniversário de 12 anos do BTS. Com todos os membros se preparando para encerrar o período de serviço militar, ele expressa entusiasmo sobre o futuro do grupo e o que vem pela frente.

“Fazer shows sozinho me fez valorizar ainda mais o que construímos juntos. Voltar ao palco como BTS vai ser uma emoção totalmente nova, e estou ansioso por isso”, revelou.

J-Hope ainda destacou que, apesar das conquistas, o aprendizado nunca para. “Quero continuar me desafiando, abraçando as dificuldades e crescendo com elas. A minha jornada está longe de acabar.”

Novo single de J-Hope estreia na parada britânica

Recentemente, o novo single de J-Hope, do grupo de K-Pop BTS, estreou na 30ª posição na parada britânica.

A parada oficial de singles do Reino Unido, divulgada na última sexta-feira (20), mostrou Killin’ It Girl (feat. GloRilla) na 30ª posição, a posição mais alta de J-Hope na parada em sua carreira solo.

Vale lembrar que J-Hope já havia alcançado a 37ª posição com “on the street” e a 42ª com “Sweet Dreams”.

Val destacar que “Killin’ It Girl” foi lançada em 13 de junho e liderou as paradas do iTunes em 61 países no último fim de semana, de acordo com o Korea Herald.

De acordo com a publicação, outros artistas de K-pop, “APT.”, de Rose, do BLACKPINK, com Bruno Mars, caiu duas posições, para a 32ª posição. O sucesso alcançou a 2ª posição e agora está na parada britânica pela 35ª semana consecutiva.