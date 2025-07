Paramore comemora 20 anos de estreia

Em celebração às duas décadas de seu primeiro disco, o Paramore surpreendeu os fãs nesta quinta-feira (25) com o lançamento da versão deluxe de All We Know Is Falling, álbum que marcou a entrada da banda no cenário emo e alternativo em 2005. A reedição traz quatro faixas extras que ampliam e aprofundam a atmosfera emocional do projeto original.

Entre as novidades, destaca-se o remix inédito de “Emergency – Crab Mix”, que apresenta vocais mais intensos de Josh Farro, ex-guitarrista e irmão do baterista Zac Farro. A nova versão encerra o disco, logo após a melancólica “My Heart”, e adiciona uma camada ainda mais crua e visceral ao trabalho que apresentou Hayley Williams ao mundo.

Além do remix, o Paramore recuperou duas faixas raras de 2006: “O Star” e “This Circle”. As músicas integravam o EP The Summer Tic, que teve circulação limitada durante a Warped Tour daquele ano e acabou se tornando item de colecionador entre os fãs da banda.

A tracklist extra se completa com uma homenagem: a regravação de “Stuck On You”, da banda Failure. Hayley Williams e o guitarrista Taylor York já haviam citado o grupo como uma das influências mais marcantes na construção da identidade sonora do Paramore — especialmente na fase inicial.

O relançamento de All We Know Is Falling não apenas reforça a relevância do disco para a geração emo dos anos 2000, como também oferece uma nova perspectiva para os ouvintes de hoje. Em meio a turnês esgotadas e um novo fôlego da cena alternativa, o Paramore revisita suas origens com um olhar maduro — mas sem perder o grito de juventude que os tornou referência.

Paramore: Hayley Williams surpreende fãs com 17 faixas inéditas lançadas em seu site oficial

Na tarde da última segunda-feira (28), a cantora Hayley Williams — conhecida por seu trabalho como vocalista da banda Paramore e também por seus discos solo Petals for Armor (2020) e FLOWERS for VASES / descansos (2021) — surpreendeu fãs e internautas ao divulgar, de forma inesperada, 17 novas faixas em seu site oficial. Até o momento, as canções não foram disponibilizadas em plataformas de streaming.

A coletânea marca o lançamento do terceiro álbum solo da artista, embora ainda não conte com título ou capa oficial. Juntamente com as faixas, Hayley Williams incluiu no site um vídeo da banda Phoenix apresentando a música “Fior di Latte” durante o festival Live Out, realizado em 2017 em Monterrey, no México. Além disso, o material publicado também trouxe uma imagem enigmática e um arquivo de áudio com a seguinte mensagem:

“Sinto muito que você esteja passando por algo difícil.”

O acesso ao conteúdo, no entanto, não foi direto. Para desbloqueá-lo, os fãs precisaram inserir um código especial disponibilizado em um produto da Good Dye Young, marca de tintas para cabelo cofundada por Hayley Williams. O item que trazia o código era uma embalagem da tinta na tonalidade chamada EGO. Por esse motivo, muitos fãs passaram a se referir ao projeto pelo nome dessa linha do produto.

O lançamento ganhou ainda mais camadas de significado após Brian O’Connor, cofundador da Good Dye Young, publicar em seu Instagram uma explicação sobre o simbolismo da cor amarela — tonalidade da tinta que continha o código de acesso. Em sua postagem, ele relacionou a cor ao conceito de ego:

“Na psicologia das cores, o amarelo é frequentemente associado ao ego, representando a autoestima, a autopercepção e a análise mental. Também pode indicar um foco no lado intelectual, em vez do emocional.”

Entre os diversos elementos que despertaram a curiosidade do público, um deles chamou especialmente a atenção: um trecho da faixa “Zissou” em que Hayley faz referência à música “Life on Mars?”, do cantor brasileiro Seu Jorge. Surpreendendo ainda mais os fãs, a artista chegou a cantar versos em português, conforme registrado na canção:

“Think I need a swelling drive (Mine, mine, mine, mine, mine, mine)

(Vem cá, me dá sua língua)

Think I need a swelling drive (Mine, mine, mine, mine, mine, mine)

(Vem cá, me dá sua língua)”

O lançamento dessas novas faixas marca o retorno de Hayley Williams à carreira solo, após um hiato que durava desde 23 de abril de 2021, data em que lançou seu cover da música “Colour Me In”, da banda Broadcast. Em 2025, a artista participou da canção “I Like It I Like It”, uma colaboração com Moses Sumney.