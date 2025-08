Mike Shinoda revela como o Linkin Park quebrou as regras do nu metal - (crédito: TMJBrazil)

No auge do nu metal, quando o rock pesado flertava com letras raivosas e festas regadas a testosterona, uma banda resolveu seguir por outro caminho — e fez história. Em entrevista recente ao podcast Broken Record, Mike Shinoda, vocalista e cérebro criativo do Linkin Park, refletiu sobre o que, para ele, foi o verdadeiro diferencial que transformou o grupo em um fenômeno global nos anos 2000: o ecletismo consciente.

“Enquanto muitos artistas da época pareciam turistas no hip hop e na música eletrônica, a gente morava lá”, brincou Shinoda. Para ele, não bastava misturar batidas e riffs pesados: era preciso entender profundamente cada estilo. “Eu ouvia 90% de hip hop e eletrônico. O rock era a camada que completava isso, não o contrário”, explicou.

Mais do que a sonoridade, as letras também representaram uma ruptura com a fórmula dominante. Enquanto muitos contemporâneos exaltavam violência gratuita e misoginia embalada em gritos, o Linkin Park optou pela vulnerabilidade. “A gente não estava nessa de ‘vou chutar sua bund@’. Nossas letras vinham de outro lugar, de angústia real, de identidade”, disse.

Essa autenticidade fez com que a banda escapasse do destino de muitas de suas rivais de gênero: o esquecimento. O som do Linkin Park não apenas moldou uma geração, mas permanece atual — e em novembro, os brasileiros poderão testemunhar isso de perto. O grupo retorna ao país com três apresentações marcadas: Curitiba (05/11, Estádio Couto Pereira), São Paulo (08/11, MorumBIS) e Brasília (11/11, Arena BRB Mané Garrincha). Os ingressos estão à venda no site da Ticketmaster.

Tudo o que Mike Shinoda disse sobre retorno do Linkin Park

O retorno do Linkin Park aos palcos e aos estúdios com Emily Armstrong como nova vocalista tem gerado muita expectativa entre os fãs. Em entrevista recente à rádio Alt 98.7, de Los Angeles, Mike Shinoda, integrante fundador da banda, falou abertamente sobre a decisão de seguir em frente após a morte de Chester Bennington em 2017 e sobre como a banda está construindo essa nova fase.

Shinoda destacou que o objetivo não é recriar a sonoridade de Chester, mas trazer autenticidade ao grupo. “Só queremos que Emily seja Emily, e as músicas serão as músicas”, afirmou. Ele revelou que chegou a assistir a vídeos de bandas cover do Linkin Park, onde vocalistas tentavam imitar Chester. Apesar de reconhecer o talento desses artistas, ele sentiu que essa abordagem não era o caminho certo para a banda.

“Isso me deixou estranho, tem que ser diferente. Não é o que queremos para o Linkin Park”, explicou. A entrada de Emily Armstrong marca uma mudança significativa na história da banda. Anunciada como vocalista oficial em setembro deste ano, ela já conquistou os fãs em apresentações recentes.

Em São Paulo, onde o grupo lançou o álbum From Zero no dia 15 de novembro, Emily utilizou as redes sociais para demonstrar carinho pelo Brasil, descrevendo a experiência como um “sonho absoluto”. Além do álbum, que explora novas sonoridades sem perder as raízes da banda, o Linkin Park também anunciou uma turnê mundial, incluindo novas datas no Brasil em 2025.

O lançamento de From Zero e a energia de Emily nos palcos têm sido apontados como um marco na revitalização do grupo. O retorno do Linkin Park, liderado por Mike Shinoda e Emily Armstrong, reforça a vontade de honrar o legado de Chester Bennington enquanto abraçam um futuro criativo e autêntico. “Queremos fazer algo que seja real, que nos represente agora, sem tentar reproduzir o passado”, concluiu Shinoda.

O que Mike Shinoda disse sobre novo álbum do Linkin Park

O retorno do Linkin Park em 2025 trouxe não apenas novos integrantes, mas também um novo capítulo em sua história. Após o lançamento do álbum From Zero, o vocalista e multi-instrumentista Mike Shinoda compartilhou reflexões emocionantes sobre o longo processo que culminou no renascimento da banda.

Em uma publicação nas redes sociais, Shinoda revelou que a reunião do grupo começou a ser trabalhada lentamente desde 2019, marcando um período de sete anos de preparação. “Passei a última hora folheando fotos dos últimos 7 anos, lembrando da jornada que percorri para chegar aqui. Tantas fotos pareciam faltar — coisas que vivi, mas não capturei. Tudo bem; não há quantidade de histórias ou compartilhamento de fotos que seriam suficientes, de qualquer forma”, desabafou o músico.

O álbum, que conta com a nova formação — a vocalista Emily Armstrong e o baterista Colin Brittain —, já alcançou resultados impressionantes. Todas as dez faixas principais entraram no ranking global de mais ouvidas do Spotify no dia do lançamento. Entre os destaques estão “The Emptiness Machine”, em 7º lugar, e “Heavy is the Crown”, em 15º.

Shinoda também expressou gratidão aos fãs e colegas, tanto da formação atual quanto dos tempos passados, com menções especiais ao falecido Chester Bennington e ao baterista Rob Bourdon, que optou por não participar da nova fase. “Obrigado aos fãs que acreditaram em nós quando não tinham motivos para isso. Obrigado às nossas equipes e colegas, antigos e novos, que ajudam a transformar nossas boas intenções em grandes coisas. E, acima de tudo, obrigado aos meus companheiros de banda, passados e presentes. Amo todos vocês”, declarou.