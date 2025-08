Marisa Monte prepara maior turnê sinfônica da carreira

Aos quatro anos, Marisa Monte mal pronunciava palavras. “Era praticamente muda”, lembra. Mas bastaram algumas notas em seu show de estreia, aos 20, para que o Brasil descobrisse uma das vozes mais potentes e sofisticadas de sua geração. Quase quatro décadas depois, a artista não apenas cantou — ecoou. Tornou-se uma voz ativa em defesa da cultura, da educação, do meio ambiente e das mulheres. “Todo aquele silêncio da infância virou música. E, quando finalmente comecei a falar, nunca mais me calei.”

Agora, prestes a estrear a maior turnê orquestrada de sua trajetória, Marisa Monte reafirma seu compromisso com a democratização da arte. Em outubro, ela sobe aos palcos com 55 músicos e uma nova orquestra sinfônica criada sob sua curadoria, com direção do maestro André Bachur. A primeira apresentação será no Parque Pampulha, em Belo Horizonte, dia 18. Depois, a caravana segue para o Rio, São Paulo, Curitiba, Brasília e Porto Alegre. “Será um espetáculo para todos, em arenas e parques. É arte ao ar livre, para quem talvez nunca tenha entrado numa sala de concerto, mas que merece ser tocado pela beleza da música.”

A artista — que já estampou a capa do jornal O Globo 35 vezes e é presença constante na história da música brasileira — fala com a mesma clareza sobre os desafios da indústria fonográfica. “Vivemos a transição do analógico para o digital, mas alguns direitos ficaram pelo caminho. O streaming precarizou os ganhos de quem vive da música. Precisamos lutar para resgatar isso. A música é patrimônio imaterial da humanidade.”

Marisa não separa arte de ação. Recentemente, foi condecorada com o título de Doutora Honoris Causa pela USP — apenas a terceira mulher a receber a honraria em 90 anos. A distinção veio acompanhada de um legado: ao lado de outras mulheres, articulou um fundo para garantir a permanência de alunos cotistas nas universidades públicas. O esforço virou política pública, sancionada pelo presidente Lula em julho. “É um marco para milhares de jovens. Uma vitória coletiva.”

Se o avanço das cotas foi comemorado, o mesmo dia trouxe revolta com a aprovação do chamado “PL da Devastação”, que flexibiliza regras ambientais. “Foi um tapa na cara. Enquanto avançamos de um lado, perdemos do outro. É urgente ocupar os espaços democráticos.”

A maturidade, para Marisa Monte, veio sem crises. “Nunca tive problema com idade. Cada ano vivido é um presente. Não brigo com o tempo — faço o melhor uso dele.” Mãe de Mano, 22, e Helena, 16, ela encontra na convivência familiar mais uma extensão do seu jeito de estar no mundo. “Na educação, o exemplo vale mais que qualquer discurso. E filho, como canção, a gente coloca no mundo sem saber que caminho vai seguir.”

Ícone de estilo alternativo, neste novo projeto Marisa aparece de jeans — um figurino inédito em sua estética habitual — e prova que a reinvenção segue viva. “Foi ideia do Giovanni Bianco. Entrei na brincadeira. Gosto de experimentar, mas sempre buscando manter minha essência.”

Perguntada sobre o futuro da música, não hesita: “A música brasileira sempre foi um organismo vivo. Vai continuar pulsando, mesmo diante dos desafios. É nossa alma coletiva.” E às novas gerações, deixa um conselho que carrega o peso da experiência: “Antes de ser cigarra, fui muita formiga. Estudem, escutem, sejam fiéis à sua verdade. A arte começa transformando quem a faz.”

O disco que reinventou a carreira de Marisa Monte

Em 2025, um dos álbuns mais emblemáticos da música brasileira contemporânea completa 25 anos: Memórias, Crônicas e Declarações de Amor, de Marisa Monte. Lançado em maio de 2000, o disco não apenas consolidou a artista como uma das vozes mais relevantes da MPB, mas também marcou uma virada estética e emocional em sua trajetória.

Naquele momento, Marisa já era um nome estabelecido. Vinha do sucesso de Barulhinho Bom (1996), que combinava registros ao vivo e de estúdio, e transitava com segurança entre a reverência aos mestres da música popular e experimentações tímidas. Com Memórias, no entanto, a artista deu um passo além: trocou os arranjos grandiosos por construções mais sutis e íntimas, apostando numa sensibilidade que mais murmurava do que gritava.

O álbum trouxe ao centro composições que, apesar de simples na forma, revelavam um universo emocional complexo. Canções como “Amor I Love You”, “Não Vá Embora” e “Tema de Amor” deixaram de lado o virtuosismo para mergulhar na vulnerabilidade, na ternura e na melancolia do cotidiano. A produção minimalista, aliada a elementos de pop, eletrônica discreta e samba, criou uma atmosfera que ainda soa atual — um feito raro após duas décadas e meia.

O disco também foi terreno fértil para o florescimento da parceria com Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown, que anos depois daria origem aos Tribalistas. Embora os três já tivessem cruzado caminhos anteriormente, foi em Memórias que a química artística do trio ganhou contornos mais nítidos. A colaboração brilhou especialmente no hit “Amor I Love You”, que ousava ao incluir um trecho narrado de O Primo Basílio, de Eça de Queirós, criando um diálogo improvável entre literatura e pop.

Outras faixas assinadas pelo trio, como “Não É Fácil”, “Água Também é Mar” e “Para Ver as Meninas”, reforçaram a força dessa união criativa, antecipando a estética que os Tribalistas apresentariam formalmente ao público dois anos depois.

Mais do que um retrato da artista naquele momento, Memórias, Crônicas e Declarações de Amor se tornou um espelho da sensibilidade musical brasileira no início do século XXI. Sua influência reverbera ainda hoje em nomes como Céu, Rubel, Liniker, Anavitória e Tiago Iorc — artistas que também caminham entre o popular e o íntimo, entre o delicado e o acessível.