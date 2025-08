Sabrina Carpenter faixas do álbum “Man’s Best Friend” - (crédito: TMJBrazil)

A cantora e compositora Sabrina Carpenter está pronta para dar mais um passo importante em sua carreira com o lançamento de “Man’s Best Friend”, seu novo álbum de estúdio. Previsto para chegar às plataformas digitais em 29 de agosto de 2025, o projeto já desperta grande expectativa entre fãs e críticos, especialmente após o sucesso estrondoso do single “Manchild”.

O anúncio da tracklist completa veio após uma ação promocional criativa: durante 11 dias, Sabrina revelou um título de música por dia, criando suspense e engajamento nas redes sociais. Agora, os fãs já sabem que o disco contará com 12 faixas, explorando diferentes nuances do pop contemporâneo com a identidade provocadora que se tornou marca registrada da artista.

Tracklist de “Man’s Best Friend”

Manchild Tears My Man On Willpower Sugar Talking We Almost Broke Up Again Last Night Nobody’s Son Never Getting Laid When Did You Get Hot? Go Go Juice Don’t Worry I’ll Make You Worry House Tour Goodbye

O destaque inicial fica para “Manchild”, que já alcançou o topo da Billboard Hot 100 e ultrapassou 237 milhões de reproduções no Spotify. A música, acompanhada de um videoclipe que gerou comparações com trabalhos de Christina Aguilera, reafirma a capacidade de Sabrina de criar hits virais e visualmente marcantes.

O conceito visual de “Man’s Best Friend” também tem gerado debates. A capa original, que mostra Sabrina de quatro, sendo segurada pelo cabelo como se estivesse presa a uma coleira, foi acusada por alguns de hipersexualização e anti-feminismo. Em resposta às críticas, a cantora lançou outras duas versões: uma “aprovada por Deus”, segundo ela, e uma terceira mais “clean” e neutra.

Essa ousadia visual é coerente com a trajetória recente de Sabrina, que, após conquistar dois Grammys com “Short n’ Sweet” em 2024, tem se mostrado disposta a desafiar convenções e manter o público falando sobre seu trabalho.

Sabrina Carpenter: Sucesso de “Manchild” impulsiona expectativas para o lançamento

O intervalo de apenas um ano entre “Short n’ Sweet” e “Man’s Best Friend” chama atenção no cenário pop atual, em que muitos artistas optam por períodos mais longos entre projetos. Em entrevista à Rolling Stone, Sabrina comparou sua estratégia à de ícones como Dolly Parton e Linda Ronstadt, que lançavam novos discos anualmente:

“Compositores compõem, fazem música e lançam música. Eu entendo a beleza do desaparecimento, mas cada projeto é diferente. Desta vez, parecia certo lançar logo”, explicou.

Essa abordagem coloca Sabrina em posição competitiva para o Grammy 2026, especialmente nas categorias de álbum pop vocal e performance pop solo.

Com “Man’s Best Friend”, Sabrina Carpenter não apenas mantém o ritmo criativo acelerado, mas também reforça seu status como uma das artistas mais comentadas e estrategicamente inteligentes do pop internacional. Se a recepção for tão calorosa quanto a de “Manchild”, há grandes chances de o álbum se tornar mais um marco na carreira da cantora.