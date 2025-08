Projeto 'Viola na Feira' promove a cultura caipira em Ceilândia

Com 40 anos de amizade e 35, de trajetória artística, a dupla Vanderley e Valtecy convida os fãs da música caipira para o projeto Viola na Feira, que promoverá três shows com acesso gratuito ao público, durante o mês de agosto, em Ceilândia (veja a programação detalhada no final do texto). Em cada um dos eventos, a parceria receberá uma série de convidados especiais, velhos e novos companheiros de jornada musical, para celebrar as raízes sertanejas.

"O objetivo desse projeto é levar a cultura popular para perto do povo. Trago da infância a memória de apresentações musicais em feiras, com trios de forró, duplas caipiras e repentistas. Foi dessa lembrança que surgiu a proposta do circuito Viola na Feira. Será uma estrutura simples, com palco de pequenas proporções, para que possamos ficar mais próximos das pessoas que estiverem no local", explica o violeiro, cantor e compositor Vanderley. A iniciativa é patrocinada pelo Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF) e produzida pela Viôléta Produções. "Nosso intuito é mostrar a cultura da viola caipira em praça pública, como é a feira, interagindo com as pessoas de maneira mais direta. Ter contato com o povão é muito bom", completa o cantor e violonista Valtecy.

Nascidos em Goiás, mas radicados no DF desde a infância, Vanderley (natural de Novo Brasil-GO) e Valtecy (originário de Goianésia) são filhos de pais violeiros, que sempre os incentivaram na carreira artística. "O pai do Vanderley, Zé do Campo, vivia cercado de violeiros. Um dos frequentadores da casa dele era Zé Mulato e Cassiano. O Vanderley fazia dupla com o irmão, Vanderlan. E eu tinha parceria com meu irmão, Marinho, que hoje é um dos principais compositores da nossa dupla. No final dos anos 1980, eu e o Vanderley iniciamos a parceria e seguimos, com humildade e respeito, nos dias atuais", conta Valtecy. "Levamos nossa carreira para frente sempre com inspiração dos nossos pais. Meu pai era um grande músico, afinado, de voz grave. Ele cantava muito e me ensinou. Foi quem me deu meu primeiro violão, quando eu tinha 10 anos. Ainda guardo o instrumento. Sr. Valter, pai do Valtecy, também teve dupla com o irmão e nos prestigia até hoje, sempre presente nos shows", completa Vanderley.

Desse estímulo paternal, Vanderley e Valtecy empreenderam carreira que resultou na gravação de três CDs de estúdio e um DVD ao vivo. A estreia no cenário fonográfico ocorreu em 2003, com o lançamento do álbum Meu sonho, no qual se destacam a faixa título, além de Só canto o que o povo pede, Não posso viver sem ela e Meu recanto favorito. No total, a produção apresenta 14 canções, das quais três estarão no repertório do primeiro show do circuito Viola na Feira. "Esse CD de estreia foi um filho que a gente custou a conceber, porque era muito difícil, assim como ainda é hoje, produzir algo de qualidade. A gente fazia pequenos shows em bares e restaurantes para juntar recursos e pagar a produção. Graças a Deus, temos grandes compositores que sempre nos apoiaram, desde o primeiro CD até o mais recente. Meu sonho é especial, teve a faixa título bastante conhecida em todo o país. Onde a gente canta, o pessoal pede e conhece", comenta Vanderley.

Na estreia do projeto Viola na Feira, no próximo domingo (10/8), a partir das 11h, na Feira Permanente do Setor "O", a parceria anfitriã terá como convidados especiais a dupla Macedo e Mariano, além de Claudinho da Viola. "Nosso projeto tem vários participantes ilustres, com quem temos uma relação de convivência, confiança e amizade. Macedo e Mariano é uma dupla pela qual temos grande carinho. Já participamos de vários projetos juntos. É uma dupla com mais de 20 anos de atividade, formada por pessoas que merecem nosso respeito. O Claudinho, a gente conheceu quando ele era músico de outra parceria, em Formosa (GO). Ele se declarava fã da dupla Vanderley e Valtecy, tocava algumas músicas da gente — arranjos e solos. Ele é um grande músico, com excelente ouvido, tem uma sensibilidade muito grande, uma musicalidade bem aguçada, com uma característica própria de tocar. Ele é especial", ressalta Vanderley.

Após longos anos de estrada, o violeiro finaliza com uma reflexão necessária, especialmente para o universo caipira, que tem na valorização da tradição um dos pilares da cultura. "Precisamos preservar nossas raízes, levando a música caipira por todos os lugares que a gente vai Temos de respeitar as pessoas que cuidam do interior, da roça, das coisas simples do nosso Brasil. Especialmente os pequenos produtores, responsáveis pelo meio ambiente. Eles preservam as nascentes, os rios, coisas importantes. Todos nós devemos muito a eles. A gente tem a obrigação de ter a consciência e preservar as pessoas que trabalham na subsistência das próprias famílias e das comunidades em geral. Tudo passa pela agricultura e pecuária", encerra Vanderley.



PROGRAMAÇÃO

Quando: domingo (10/8)

Local: Feira Permanente do Setor O

Horário: 11h

Atrações: Vanderley e Valtecy; Macedo e Mariano; e Claudinho da Viola

Quando: domingo (17/8)

Local: Feira Permanente do Setor P Norte

Horário: 11h

Atrações: Vanderley e Valtecy; Marco Aurélio e Paschoal; e Volmi Batista



Quando: domingo (24/8)

Local: Feira Permanente da Guariroba

Horário: 11h

Atrações: Vanderley e Valtecy; Dyego e Gustavo; e Dayane Reis