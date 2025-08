Jon Bon Jovi revela como Frank Sinatra inspirou “It’s My Life”

Em celebração aos 25 anos do aclamado álbum Crush, Jon Bon Jovi mergulha nos bastidores da criação do disco que redefiniu os rumos da banda no início dos anos 2000. Durante um especial exclusivo transmitido na Rádio Bon Jovi da SiriusXM, o vocalista compartilhou memórias íntimas e revelou como a morte de Frank Sinatra influenciou diretamente o nascimento de “It’s My Life”, o hino que marcaria a nova fase do grupo.

“Cheguei em 2000 com uma ideia muito clara: era hora de mudar”, contou Jon. Após meses na Europa filmando U-571, ele voltou aos estúdios com influências novas e uma necessidade de reinvenção. “Já tínhamos músicas fortes como ‘Captain Crash’ e ‘Thank You for Loving Me’, mas queríamos algo que soasse único, que rompesse com o que o rádio estava acostumado — assim como ‘Livin’ on a Prayer’ fez nos anos 80.”

Foi aí que nasceu “It’s My Life”. A faixa, que mistura loops modernos, o icônico talk box e uma letra de afirmação pessoal, surgiu num momento de transição — para o mundo, para a banda e para o próprio Jon Bon Jovi. “Eu tinha acabado de voltar com o cabelo raspado do set de filmagem, refletindo muito sobre a morte do Sr. Sinatra. Ele era um artista completo: cantava, atuava, influenciava a política. Isso me impactou profundamente.”

Jon revelou ainda que a famosa linha “Like Frankie said, I did it my way” quase ficou de fora. “Richie [Sambora] questionou se as pessoas entenderiam a referência. Eu respondi: ‘Eu entendo. E sou eu quem vai cantar isso todas as noites.’”

Lançada em maio de 2000, “It’s My Life” conquistou o mundo. Chegou ao Top 40 da Billboard Hot 100 e liderou paradas na Europa. Mais de duas décadas depois, a faixa continua a ecoar — ultrapassou 1 bilhão de streams no Spotify este ano, tornando-se a terceira música da banda a entrar para o Spotify Billions Club.

Jon Bon Jovi contará história da banda em novo livro

Depois de mais de 40 anos da formação do grupo de rock, Jon Bon Jovi vai contar a história da banda em seu próximo livro.

Segundo a Billboard, Bon Jovi: Anthology é um olhar extenso sobre a história da banda, com Jon Bon Jovi escrevendo um relato de 35 mil palavras de suas quatro décadas de fama, completo com centenas de fotografias e itens de arquivos pessoais.

“Como membros da banda, vocês compartilham um vínculo único que ninguém mais pode realmente entender, nem mesmo a família”, explicou. “Essa irmandade vem com uma longa carreira como a nossa. Todos nós nos sentíamos parte de algo especial, confiávamos uns nos outros, e eles confiavam em mim. Eu nunca os decepcionei. Sempre foi uma troca de ideias entre todos.”

Descrito como “passe de acesso total ao mundo de Bon Jovi”, o livro está previsto para ser lançado em junho e está disponível em uma edição limitada de 1.150 cópias assinadas por Jon Bon Jovi. O livro também é encadernado em couro vegano preto e vem embalado em uma caixa preta de concha feita à mão com um coração e uma adaga de prata. Além disso, inclui réplicas de pins e emblemas, passes de turnê e um disco especial de 7″ cromado que apresenta duas faixas ainda não anunciadas.

“Eu era obstinado. Não havia um plano B, mesmo antes de haver um público”, diz outra passagem de Jon Bon Jovi. “Era apenas a sensação de que você tinha cantando uma música e depois tocando em uma banda. Havia algo naquela eletricidade, no som puro e alto. Havia algo sobre isso que capturou minha imaginação.”

Vale lembrar que a banda Bon Jovi foi formada em Nova Jersey em 1983, lançando seu álbum de estreia no ano seguinte. Embora seus dois primeiros discos tenham ficado modestamente nas paradas, eles alcançaram um avanço global quando o terceiro álbum, Slippery When Wet, chegou em 1986 e deu à banda seu primeiro topo da Billboard 200.

Vale destacar que sua carreira de 42 anos resultou em um total de 16 álbuns de estúdio, quatro singles número 1 e o convite ao Rock And Roll Hall of Fame em 2018.