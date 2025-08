Hayley Williams lança álbum secreto “Ego”

Hayley Williams acaba de provar, mais uma vez, por que é um dos nomes mais criativos do cenário musical atual. Sem aviso convencional ou apoio de grandes gravadoras, a cantora lançou Ego, seu terceiro álbum solo, de forma totalmente independente — e secreta.

Mas há um detalhe que está deixando os fãs em polvorosa: o disco não está disponível nas plataformas de streaming. Para ouvir as 17 faixas de Ego, é preciso adquirir um dos produtos da Good Dye Young, sua própria marca de tintura de cabelo. Dentro de cada caixa, há um código exclusivo que dá acesso ao álbum por um site privado. A edição é limitada — apenas 2.000 unidades foram colocadas à venda — o que fez o lançamento ganhar ares de item de colecionador.

Publicada no Instagram no dia 28 de julho, a postagem de Hayley anunciava:

“Ego! Você já viu no palco, agora quer que seja seu! O novo visual da Hayley é a cor exclusiva da GoodDyeYoung.com – Apenas 2.000 caixas com edições limitadas de H+B, em breve. Compre antes que acabe – Links na bio.”

A sonoridade do disco flerta com o rock visceral dos anos 2000, numa estética que lembra os primeiros dias do Paramore, mas com letras introspectivas e uma entrega emocional digna de quem se reconstrói. Duas faixas — Glum e Mirzapine — já haviam vazado antes do lançamento oficial e indicam o tom cru e confessional da nova fase.

Ego marca uma virada simbólica para Hayley. Após Petals for Armor (2020) e Flowers for Vases (2021), ela mergulha ainda mais fundo em temas como identidade, dor e renascimento. É um projeto pessoal em todos os sentidos — desde a produção até a forma como escolheu compartilhá-lo com o mundo (ou com parte dele).

A iniciativa de unir música e produto de beleza não é apenas ousada, mas também estratégica. Ao vincular seu novo álbum a uma marca autoral, Hayley transformou a audição do disco em uma experiência imersiva — e limitada.

Hayley Williams elogia Lorde e revela sua faixa favorita do álbum Virgin

Na última sexta-feira (01), a cantora Hayley Williams utilizou sua conta oficial na plataforma Substack para expressar sua admiração por Lorde, sua amiga e colega na indústria musical. Em uma publicação sincera, a vocalista do Paramore refletiu sobre a estética e a profundidade emocional da obra da artista neozelandesa, elogiando a liberdade e a autenticidade com que ela conduz sua criação. Ao se referir ao novo álbum de Lorde, Virgin, Hayley também compartilhou o impacto pessoal que a música da amiga teve sobre ela:

“Sei que estou tomando muitas liberdades com as palavras de Lorde/Ella, mas, independentemente disso, elas soam verdadeiras no fundo dos meus ossinhos artísticos, porque a melhor arte sempre foi feita sem medo e sem pretensão.”

Em seguida, ao ser abordada por fãs curiosos sobre qual música do novo disco mais a tocou, Hayley Williams respondeu de forma direta e espontânea. Ela escolheu a canção de encerramento do álbum, David, respondeu ela, sem rodeios.

A faixa, lançada juntamente ao álbum Virgin, chegou ao público em 27 de junho e rapidamente se tornou uma das favoritas entre os admiradores da artista. Com mais de 17 milhões de reproduções acumuladas no Spotify desde o lançamento, David vem sendo celebrada por sua lírica e produção. O novo disco de Lorde também tem recebido elogios de outros colegas da indústria musical, reforçando sua relevância artística.

Além de acompanhar o lançamento da amiga, Hayley Williams também esteve envolvida em trabalhos recentes com o produtor Jim-E Stack, o mesmo responsável por contribuir com a produção de Virgin, ao lado de Lorde. Stack assina a produção de David e também participa do novo projeto solo de Hayley, integrando a faixa True Believer. Essa colaboração marca um ponto de conexão criativa entre as duas artistas e seus universos sonoros. Os 17 novos singles de Hayley, foram divulgados também na sexta-feira (01).

Hayley Williams comenta sobre os visuais dos novos singles

Ainda na sexta-feira, Hayley utilizou os stories de sua conta no Instagram para agradecer e homenagear os profissionais envolvidos no desenvolvimento visual de seus novos lançamentos. Ela destacou o valor da colaboração criativa e o senso de comunidade entre os artistas, que contribuíram diretamente para o conceito estético de seu novo projeto. Com entusiasmo e gratidão, Hayley descreveu o processo como uma das experiências mais enriquecedoras de sua carreira:

“Os componentes visuais deste projeto foram uma das colaborações em equipe mais gratificantes da minha carreira. Todos os ‘nashville cats’, que tenho a sorte de chamar de minha comunidade. Todas as capas dos singles e imagens de imprensa foram fotografadas por @zacharygray com ilustrações + criação de @jordandshort @helloluum. Mal posso esperar para compartilhar mais.”

O novo conjunto de singles marca uma nova fase para Hayley Williams, sinalizando seu retorno ao trabalho solo com força total, após quatro anos dedicados a outros projetos.