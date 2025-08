Madonna renasce como Veronica Eletronica em novo álbum

Depois de rodar o mundo com uma turnê histórica que celebrou quatro décadas de carreira, Madonna voltou ao estúdio — ou melhor, ao passado — para lançar um disco que preenche uma lacuna há anos sentida por seus fãs mais fiéis. Veronica Eletronica, lançado na última sexta-feira (25), é mais que um álbum de remixes: é uma cápsula do tempo que resgata a atmosfera de Ray of Light (1998), agora sob uma nova lente — mais dançante, mais futurista e, como o nome sugere, com um alter ego à frente do projeto.

O nome escolhido, Veronica Eletronica, faz referência à persona que a cantora encarnou durante sua fase mais eletrônica e introspectiva, no fim dos anos 1990. O trabalho traz sete versões remixadas de faixas do álbum original e ainda inclui uma música inédita — Gone Gone Gone —, cuja intensidade emocional contrasta com o clima etéreo que dominava a estética da época.

A ideia do álbum nasceu ainda no final dos anos 1990, quando Ray of Light surpreendeu o mercado fonográfico ao reinventar Madonna para um público mais maduro, espiritualizado e eletrônico. No entanto, o projeto paralelo de remixes acabou engavetado por quase três décadas. Agora, sob novo contrato com a Warner Music, a artista retoma esse capítulo com fôlego renovado.

Logo na faixa de abertura, Drowned World/Substitute for Love, a proposta fica clara: os tons melancólicos da versão original são substituídos por uma batida vibrante, quase otimista. Já em Skin, a tensão cresce em camadas até explodir em um techno imersivo, que parece saído de um set futurista. Há momentos de pura viagem digital, como na reinterpretação de Ray of Light, onde o lirismo se mistura ao eco eletrônico de forma quase transcendental.

Nem tudo, no entanto, mantém o brilho. Nothing Really Matters, uma das joias do disco de 1998, perde força na nova roupagem, que parece ter sido finalizada às pressas. A voz de Madonna, geralmente protagonista, mal encontra espaço em algumas faixas, algo raro para uma artista conhecida por sua presença vocal e performática.

A grande surpresa vem com a inédita Gone Gone Gone, uma demo carregada de raiva e ritmo, que remete ao pop do início dos anos 2000, com Madonna surgindo como uma figura ferida, mas poderosa. É uma faixa que quebra o clima contemplativo do álbum e traz um frescor necessário à narrativa.

