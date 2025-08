YEONJUN revela clipe impactante de “Ghost Girl”

YEONJUN, integrante do TXT, levou os fãs a um mergulho profundo no amor obsessivo e doloroso com o lançamento do clipe de “Ghost Girl”, divulgado nesta terça-feira (29). Produzida em parceria com o britânico Yungblud, a faixa marca o primeiro solo do cantor dentro do álbum The Name Chapter: TOGETHER, lançado no último dia 21 de julho.

A canção é um lamento intenso sobre um relacionamento que beira o sobrenatural — e a dependência emocional. Em versos como “Você pode levar minha alma, garota / Vou esquecer tudo do mundo real enquanto me perco em você”, YEONJUN dá voz a uma paixão sufocante, daquelas que dominam mente e corpo.

No clipe, o clima sombrio e cinematográfico acompanha perfeitamente a letra. YEONJUN aparece isolado, perdido entre memórias e delírios, enquanto a silhueta da tal “garota fantasma” se insinua entre luzes difusas, corredores vazios e espelhos quebrados. A produção visual entrega o drama emocional com a estética sombria que tem marcado a nova fase do K-pop.

TXT: álbum com solos de todos os integrantes

“Ghost Girl” é apenas um dos destaques de The Name Chapter: TOGETHER, projeto que apresenta faixas solo para todos os cinco integrantes do TXT: YEONJUN, Soobin, Beomgyu, Taehyun e Hueningkai. O disco reforça a identidade de cada membro, oferecendo aos fãs uma jornada mais pessoal — e, no caso de YEONJUN, visceral.

Debutado em 2019, o Tomorrow X Together nunca se apresentou no Brasil, mas o grupo está com passagem marcada para os Estados Unidos em setembro, onde inicia uma nova turnê. A expectativa por uma visita à América Latina continua crescendo.

“Ghost Girl”: o amor que assombra

A letra da música é um diário aberto de alguém que se entrega até a última gota por uma relação que talvez nem exista mais — ou que só viva dentro da cabeça do narrador. “Te entrego tudo de mim, é como se eu estivesse possuído (…) até o inferno pode ser o paraíso com você”, canta YEONJUN, em uma performance carregada de emoção.

“Ghost Girl” não é só uma música. É um estado de espírito. Um lembrete de que o amor, quando beira o fantasma, pode tanto seduzir quanto destruir. E YEONJUN, mais do que nunca, está pronto para exorcizar sentimentos — em forma de arte.

TXT lança novo álbum com solos inéditos

O TXT está de volta e promete emocionar os fãs! Nesta segunda-feira (21), o grupo sul-coreano lançou seu quarto álbum de estúdio, The Star Chapter: TOGETHER, marcando uma nova era na trajetória do quinteto que conquistou o mundo desde sua estreia em 2019.

O projeto conta com oito faixas e traz uma novidade que chamou atenção imediatamente: cada integrante ganhou espaço para um solo próprio, oferecendo ao público uma experiência mais íntima com as diferentes personalidades e talentos do grupo. As faixas individuais são:

“Ghost Girl” (Yeonjun)

“Sunday Driver” (Soobin)

“Dance with You” (Hueningkai)

“Take My Half” (Beomgyu)

“Bird of Night” (Taehyun)

Entre os destaques do novo trabalho está a canção “Beautiful Strangers”, que chegou acompanhada de um videoclipe visualmente impactante. O vídeo já ultrapassou a marca de 1 milhão de visualizações no YouTube, apenas algumas horas após o lançamento, provando mais uma vez o poder global do fandom do grupo.

Composto por Yeonjun, Soobin, Hueningkai, Beomgyu e Taehyun, o TXT dá sequência ao sucesso do EP Sanctuary, lançado em novembro de 2024. Agora, com The Star Chapter: TOGETHER, eles reafirmam sua versatilidade artística e maturidade musical.

E a novidade não para por aí: em setembro, o grupo embarca em mais uma turnê internacional, começando pelos Estados Unidos. Apesar de já terem rodado o mundo, os integrantes ainda não passaram pelo Brasil — uma ausência que os fãs brasileiros seguem ansiosamente esperando ver corrigida.