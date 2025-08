Jonas Brothers desabafam sobre separação de 2013

Mais de uma década depois do rompimento que abalou os fãs, os Jonas Brothers ainda carregam cicatrizes da separação temporária ocorrida em 2013. Em um episódio inédito da série “Last Meals”, do canal Mythical Kitchen, que será exibido nesta quinta-feira (31), os irmãos Nick, Joe e Kevin abriram o coração sobre os bastidores do fim da banda — e sobre como, apesar da reconciliação, as feridas emocionais não desapareceram por completo.

Nick Jonas, que foi o primeiro a sugerir que o trio seguisse caminhos solo, fez uma autocrítica ao relembrar aquele período turbulento. “Não sinto exatamente culpa, mas, ao refletir, vejo que poderia ter comunicado aquilo de uma forma mais amorosa”, confessou. “Às vezes, a maneira como falamos pesa mais do que aquilo que estamos tentando dizer.”

Joe, por sua vez, reconheceu que a decisão foi dolorosa, mas necessária: “Naquele momento, era muito difícil sermos honestos um com o outro. Hoje, nossa comunicação evoluiu. Não fugimos mais de conversas difíceis.”

A separação, motivada por divergências criativas após o estouro impulsionado pela Disney Channel, interrompeu a trajetória da banda no auge, logo após o lançamento de quatro álbuns de sucesso. O clima de desgaste interno já havia sido comentado por Joe em 2019, durante entrevista à Billboard: “Tentamos criar coisas novas, mas forçávamos isso dentro da estrutura da banda. Estávamos esgotados emocionalmente.”

O reencontro veio em 2019 com o álbum Happiness Begins, que emplacou o hit “Sucker” no topo da Billboard Hot 100 — a primeira vez que o trio alcançou o #1. Desde então, os irmãos não só retomaram a música, mas também reforçaram os laços familiares. “Quando há uma necessidade real, nós nos unimos. Somos irmãos antes de tudo”, destacou Kevin.

Pai dos Jonas Brothers compra catálogo da banda e emociona fãs

Em um movimento inesperado que mistura negócios e afeto familiar, Kevin Jonas Sr., pai dos Jonas Brothers, adquiriu parte do catálogo musical dos próprios filhos. O anúncio, feito na última terça-feira (22) pela Billboard, causou alvoroço entre fãs e bastidores da indústria musical. O patriarca, de 60 anos, justificou a decisão com uma declaração emocionante aos filhos: “Não sei se alguém pode amar a música de vocês mais do que eu ou ter mais orgulho de vocês”.

A negociação envolveu ativos importantes da carreira dos irmãos Kevin Jr., Joe e Nick, incluindo os direitos de publicação e gravação de Happiness Begins, The Album e do aguardado novo trabalho, Greys From Your Hometown, que chega ao público em 8 de agosto. Também entraram no pacote os singles natalinos Like It’s Christmas e Remember This. Apesar do valor do acordo não ter sido revelado, a transação foi viabilizada por meio de um fundo de dívida avaliado em US$ 300 milhões, segundo informações da revista.

O negócio foi fechado com a Jonas Group Entertainment, empresa fundada por Kevin Sr., que gerencia os filhos desde os primeiros passos da banda. Hoje, o conglomerado inclui ainda uma gravadora, uma editora musical e uma divisão voltada ao agenciamento de talentos.

Para os Jonas Brothers, a venda representa mais do que uma jogada financeira: é um gesto simbólico. “Vender nossos direitos para a empresa do nosso pai fecha um ciclo”, declarou o trio em nota oficial. “Nosso foco sempre foi a criação artística, e trabalhar com Leslie DiPiero, que sempre acreditou nos compositores, nos deixa confiantes de que esse legado será bem cuidado.”

Vale lembrar que, desde 2012, quando deixaram a Hollywood Records, da Disney, os irmãos reassumiram o controle sobre suas gravações e direitos autorais. Eles continuam donos dos quatro primeiros álbuns da carreira: It’s About Time, Jonas Brothers, A Little Bit Longer e Lines, Vines and Trying Times.

Na última terça-feira (08), o grupo Jonas Brothers participou de uma entrevista no programa School of Greatness, apresentado por Lewis Howes. Durante o bate-papo, os irmãos falaram sobre diferentes fases da trajetória profissional e pessoal — desde a primeira separação do grupo até questões ligadas à educação financeira, investimentos e os desafios que enfrentaram fora dos palcos. Um dos trechos mais marcantes da conversa foi protagonizado por Kevin Jonas, que falou abertamente sobre o impacto financeiro que sofreu após o fim temporário da banda.