BTS esclarece boatos sobre participação em tributo a Michael Jackson

Nos últimos dias, fãs de BTS e admiradores de Michael Jackson foram surpreendidos por rumores que rapidamente se espalharam pelas redes sociais. Segundo as especulações, o grupo sul-coreano participaria de um álbum tributo ao Rei do Pop, um projeto que resgataria composições inéditas criadas por Jackson em 2006, mas nunca lançadas oficialmente.

A notícia, compartilhada por diversos perfis e até por alguns veículos internacionais, gerou grande expectativa, já que o BTS sempre reconheceu a influência de Michael Jackson em sua música, coreografias e estilo. Muitos imaginaram como seria a fusão entre o k-pop contemporâneo e as criações inéditas de um dos maiores artistas da história.

No entanto, a BigHit Music, agência responsável pelo grupo, veio a público esclarecer que a informação não procede.

O boato teria ganhado força após o jornal britânico The Sun afirmar que o álbum estava sendo gravado na Irlanda, no Grouse Lodge Studios — o mesmo local em que Michael Jackson teria registrado as canções quase duas décadas atrás. Na época, o projeto era visto internamente como um potencial “próximo Thriller”, mas acabou sendo engavetado e, posteriormente, interrompido pela morte do cantor, em 2009.

Segundo as especulações, o BTS teria sido convidado para dar um toque moderno às faixas, unindo a tradição do pop de Jackson à energia e estética do k-pop. A ideia empolgou fãs de ambas as partes, mas nunca passou de suposição.

Para encerrar a onda de especulações, a BigHit Music divulgou um comunicado oficial. No texto, a gravadora afirma que os integrantes do BTS nunca visitaram o estúdio Grouse Lodge e não participaram de nenhuma gravação relacionada ao álbum tributo. A agência reforçou ainda que está tomando medidas para evitar a propagação de informações falsas e agradeceu aos fãs pelo apoio incondicional.

“O BTS não está envolvido no álbum tributo a Michael Jackson de nenhuma forma. Continuaremos empenhados em apoiar nossos artistas e seus projetos legítimos”, declarou a BigHit no comunicado.

BTS: Foco no trabalho atual do BTS

Embora a participação no tributo tenha sido negada, os integrantes do BTS seguem ativos em seus próprios projetos musicais. Recentemente, J-Hope e Jungkook foram vistos em estúdio com Charlie Puth em Los Angeles. O trio chegou a compartilhar momentos de descontração e trabalho nas redes sociais, aumentando a expectativa por novas colaborações.

Essa parceria não é novidade para os fãs: em 2022, Jungkook e Puth lançaram o single “Left and Right”, que foi um sucesso global. Charlie também já colaborou como compositor para outros grupos de k-pop, como o Stray Kids.

No universo do k-pop, onde as redes sociais amplificam boatos em velocidade recorde, a postura da BigHit em se pronunciar rapidamente é fundamental para preservar a imagem do grupo. A agência não apenas protege o BTS de informações equivocadas, como também mantém a confiança da base de fãs — um elemento essencial para a carreira de artistas globais.

Assim, enquanto o tributo a Michael Jackson segue sem detalhes confirmados, o BTS continua focado no que sabe fazer de melhor: criar música, encantar multidões e seguir construindo sua história no cenário musical internacional.