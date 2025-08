Chappell Roan prevê hiato criativo antes do segundo álbum - (crédito: TMJBrazil)

Para os fãs de Chappell Roan, a espera pelo segundo álbum promete ser longa. Em entrevista recente à Vogue, a cantora de 27 anos afirmou que não há previsão de lançamento e que o processo criativo poderá levar pelo menos cinco anos. Conhecida pelo disco de estreia The Rise and Fall of a Midwest Princess (2023), a artista deixou claro que não pretende acelerar sua produção para atender expectativas externas.

“O segundo projeto ainda não existe. Não há um álbum, nem uma coletânea de músicas”, declarou Chappell.

Segundo ela, o primeiro disco também levou cinco anos para ser concluído, e a tendência é que o próximo siga um ritmo semelhante. “Não sou o tipo de escritora que consegue produzir com facilidade. Não acho que faço boa música quando me forço a criar”, explicou.

A cantora de Pink Pony Club disse estar ciente das críticas sobre sua ausência em estúdio. “Às vezes, ouço comentários do tipo: ‘Ela está em todo lugar, menos no estúdio’. Mas mesmo que eu passasse 12 horas por dia gravando, isso não significaria que o álbum sairia mais rápido.”

Para Chappell, cada faixa precisa nascer de um processo orgânico. Ela rejeita a ideia de criar por obrigação ou para atender prazos comerciais, defendendo que a música precisa refletir um momento verdadeiro.

Outro ponto levantado pela artista é o impacto das redes sociais em sua criação. Segundo ela, plataformas como Instagram e TikTok prejudicam seu trabalho e desviam seu foco.

“As redes sociais me prejudicam pra caramba e prejudicam minha arte. Não vou mais fazer isso comigo mesma”, afirmou.

A artista revelou que nunca compôs um álbum totalmente afastada dessas plataformas e que deseja, desta vez, criar sem a influência constante do ambiente digital. “O processo de criação do álbum é puramente meu. Ninguém no TikTok consegue ver”, reforçou.

Chappell: “The Subway” e o desafio de transpor o palco para o estúdio

Enquanto o próximo álbum não toma forma, Chappell continua a se apresentar e lançar faixas pontuais. Seu single mais recente, The Subway, estreou no Governors Ball de 2024 e rapidamente conquistou o público nos shows. A música chegou oficialmente às plataformas de streaming em 1º de agosto, para alegria dos fãs.

No entanto, a cantora revelou ter hesitado sobre o lançamento. Em entrevista ao Las Culturistas, explicou que a canção funcionava muito bem ao vivo, mas não tinha certeza se a mesma energia seria transmitida na gravação. “Para o Subway, a sensação será diferente e diferente nem sempre significa pior. É preciso aceitar que é apenas diferente”, disse.

Com essa postura, Chappell reforça que sua carreira será guiada mais pela autenticidade do que pela pressa. Para os fãs, resta esperar — e confiar que o tempo dedicado trará um segundo álbum tão intenso e singular quanto seu aclamado debut.