Olivia Rodrigo encerra a era “GUTS” no Lollapalooza

Após uma maratona de apresentações ao redor do mundo, Olivia Rodrigo subiu ao palco do Lollapalooza Chicago na última sexta-feira (1º) para encerrar oficialmente a “GUTS World Tour”. O show marcou o fim de uma era para a artista norte-americana e deixou os fãs com um gostinho do que está por vir na sua próxima fase musical.

Depois de passar pelo Brasil no primeiro semestre de 2025 e por grandes festivais europeus, Olivia escolheu o tradicional evento norte-americano para o último capítulo dessa jornada. A apresentação aconteceu no segundo dia do festival, que também contou com nomes como Korn, Bleachers, T-Pain, Foster The People, Djo, Wallows e Murda Beatz.

Com um repertório de 20 músicas, Olivia Rodrigo trouxe ao palco sucessos que definiram sua trajetória recente, incluindo “vampire”, “driver’s license”, “traitor”, “bad idea, right?”, “deja vu”, “brutal” e “good 4 you”. Para fechar a noite, a explosiva “get him back!” foi a escolhida como despedida da turnê.

Um dos momentos mais marcantes aconteceu quando Olivia recebeu os integrantes do Weezer para uma participação especial. O vocalista e guitarrista Rivers Cuomo, acompanhado pelo guitarrista Brian Bell e pelo baixista Scott Shriner, se juntou à cantora para apresentar “Buddy Holly” e “Say It Ain’t So”, clássicos da banda. A química no palco e a energia da plateia reforçaram o caráter único dessa última performance.

Além da carga emocional do encerramento, Olivia aproveitou para deixar pistas sobre seu terceiro álbum de estúdio. Fãs mais atentos notaram que a cantora usava uma camiseta vermelha com o número 3 estampado possível referência à próxima fase de sua carreira e à cor que poderá substituir o roxo característico do “GUTS”.

Outro gesto simbólico foi a distribuição, entre o público, dos anéis usados na capa do álbum “GUTS”. Para muitos, a ação simbolizou um ritual de passagem, fechando um ciclo e abrindo caminho para novos capítulos.

Nas redes sociais, Olivia confirmou o clima de despedida:

“Tirando os anéis!!!!! Isso é um encerramento da turnê GUTS!!! Até a próxima, amo vocês.”

Olivia Rodrigo: De “Sour” a “GUTS” e além

A trajetória recente de Olivia Rodrigo começou em 2021, com o álbum de estreia “Sour”, que a colocou entre os principais nomes da nova geração pop. Dois anos depois, o lançamento de “GUTS” consolidou sua identidade musical e estética, além de render uma turnê mundial que passou por quatro continentes.

Agora, com o encerramento da “GUTS World Tour”, a expectativa dos fãs cresce em torno do próximo trabalho. As pistas deixadas no Lollapalooza indicam que a cantora está pronta para iniciar uma nova era, com um som possivelmente diferente, mas mantendo o mesmo carisma e intensidade que a transformaram em fenômeno global.

Enquanto a cor roxa dá lugar ao vermelho e o número 3 estampa sua camiseta, Olivia Rodrigo parece dizer que sua história está apenas começando.