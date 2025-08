Sabrina Carpenter surpreende com Earth, Wind & Fire no Lollapalooza

O Lollapalooza Chicago ganhou um dos momentos mais comentados do festival quando Sabrina Carpenter uniu forças com a icônica banda Earth, Wind & Fire para um dueto surpresa na noite de domingo (3). A apresentação, que aconteceu no Grant Park, combinou o frescor do pop atual com a sofisticação e energia do funk e do soul que marcaram gerações.

Os músicos lendários, conhecidos por sucessos que atravessaram décadas, subiram ao palco para interpretar dois de seus maiores clássicos: “Let’s Groove”, indicada ao Grammy, e o hino atemporal “September”. Sabrina dividiu os vocais com os membros fundadores da banda, enquanto dançava e interagia com a plateia, criando um clima de celebração que contagiou o público.

Sabrina: Fusão de gerações e energia contagiante

A presença do Earth, Wind & Fire não estava anunciada, e a surpresa rapidamente se espalhou pelas redes sociais. Fãs que estavam no local descreveram o momento como “eletrizante”, “inesperado” e “pura alegria”. A química entre Sabrina e o grupo ficou evidente, mostrando que a música pode unir artistas de diferentes estilos e idades em um mesmo palco.

Essa não foi a primeira vez que Sabrina promoveu encontros musicais marcantes durante sua turnê Short n’ Sweet. No mesmo show, ela protagonizou uma cena divertida ao “prender” de brincadeira Sana, Jihyo e Momo, integrantes do grupo feminino de K-pop TWICE, durante a introdução da música Juno. O gesto descontraído arrancou risadas da plateia e reforçou o clima leve que ela gosta de imprimir em suas apresentações.