Fifth Harmony completa 13 anos e ganha homenagem emocionante

A cantora Ally Brooke, 32, emocionou os fãs ao celebrar os 13 anos de formação do Fifth Harmony, girl band que a lançou para o estrelato ao lado de Camila Cabello, 28, Lauren Jauregui, 29, Dinah Jane, 28, e Normani, 29. O grupo nasceu em 2012 durante o reality musical The X Factor, e mesmo após anos de hiato, continua a ocupar um espaço marcante na memória dos fãs — e no coração de suas integrantes.

“Há 13 anos, o Fifth Harmony foi formado. Isso mudou minha vida para sempre”, escreveu Ally em uma postagem nostálgica no Instagram. “Me levou aos meus sonhos, ao meu marido… Eu nunca poderia ter imaginado. O Fifth Harmony sempre será uma parte de mim.”

A declaração veio acompanhada de um vídeo com trechos da trajetória do grupo — das primeiras audições no programa ao estrelato global com hits como Worth It e Work from Home. A publicação rapidamente viralizou, reacendendo a comoção entre os harmonizers (como são conhecidos os fãs da banda) e gerando especulações sobre um possível reencontro do grupo.

Recentemente, surgiram rumores de que o Fifth Harmony estaria negociando um retorno — possivelmente sem a presença de Camila Cabello, que deixou a banda em 2016 para seguir carreira solo. A informação foi divulgada por sites internacionais, mas até agora, nenhuma das integrantes confirmou oficialmente.

O momento também é pessoalmente especial para Ally, que se casou em maio com Will Bracey, ex-empresário de turnê do Fifth Harmony e atual diretor de operações dos negócios da família de Justin Bieber. O relacionamento, segundo ela, foi um dos frutos mais inesperados — e felizes — da experiência com o grupo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ally Brooke Bracey (@allybrooke)

Como foi a carreira solo do Fifth Harmony e principais sucessos

O grupo Fifth Harmony, que conquistou uma legião de fãs desde sua formação no reality show “The X Factor” em 2012, entrou em hiato há sete anos. Composto por Ally Brooke, Camila Cabello, Dinah Jane, Lauren Jauregui e Normani, o quinteto deixou um legado no pop e abriu portas para que cada uma seguisse sua jornada solo. Desde então, cada ex-integrante encontrou um caminho próprio na indústria musical. Confira os maiores sucessos de cada uma:

Ally Brooke – “Low Key” (feat. Tyga)

Ally Brooke encontrou seu maior hit na faixa “Low Key”, lançada em 2019 em parceria com Tyga. A canção, que mistura pop e R&B, acumulou mais de 37 milhões de streams no Spotify e ultrapassou a marca de 44 milhões de visualizações no YouTube. Apesar de não ter entrado na Billboard Hot 100, a música conseguiu destaque em paradas específicas, como Rhythmic e Pop Songs, nos Estados Unidos.

Camila Cabello – “Havana” (feat. Young Thug)

Camila Cabello se consolidou como uma das artistas mais bem-sucedidas após o hiato do Fifth Harmony. Seu maior sucesso, “Havana”, lançado em 2017, atingiu o topo da Billboard Hot 100 e conquistou certificados de diamante em diversos países. Além disso, foi a música mais vendida digitalmente no mundo em 2018, acumulando 19 milhões de unidades comercializadas. No YouTube, o áudio da faixa soma 2 bilhões de reproduções, enquanto o videoclipe ultrapassa 1,1 bilhão de visualizações. No Spotify, “Havana” já foi ouvida mais de 2,2 bilhões de vezes.

Dinah Jane – “Boom Boom” (com Daddy Yankee, RedOne e French Montana)

Dinah Jane pode ter tido menos destaque em comparação às suas ex-colegas, mas conseguiu um momento de sucesso com “Boom Boom”, colaboração lançada em 2017 com Daddy Yankee, RedOne e French Montana. A música teve boa aceitação nos países latinos e chegou ao Top 30 da Hot Latin Songs, da Billboard. No Spotify, acumula 33 milhões de streams, enquanto o videoclipe já ultrapassou 149 milhões de visualizações no YouTube.

Lauren Jauregui – “Strangers” (com Halsey)

Lauren Jauregui se destacou com a faixa “Strangers”, lançada em 2017 ao lado de Halsey. A colaboração, que integra o álbum “hopeless fountain kingdom”, acumula 150 milhões de reproduções no Spotify e mais de 59 milhões de visualizações no YouTube. O sucesso da música também garantiu a única entrada de Lauren na Billboard Hot 100, atingindo a 100ª posição.

Normani – “Dancing With a Stranger” (com Sam Smith)

Normani brilhou com “Dancing With a Stranger”, colaboração com Sam Smith lançada em 2019. O hit se tornou seu maior sucesso até o momento, registrando 1,4 bilhão de streams no Spotify e mais de 902 milhões de visualizações no YouTube. A música alcançou o 7º lugar na Billboard Hot 100 e o 3º no Reino Unido, consolidando Normani como uma das ex-integrantes mais bem-sucedidas do grupo.