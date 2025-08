Ludmilla vira a chave e inicia nova era no R&B

Depois de dominar as pistas com seu pagode malemolente e a postura de quem sabe exatamente onde pisa, Ludmilla dá um passo ousado e inaugura uma nova fase na carreira. Aos 30 anos, a cantora — que se tornou símbolo de versatilidade com os volumes do Numanice e hits como Vilã — agora aposta todas as fichas em um novo álbum que mergulha fundo no R&B. E ela garante: é só o começo.

“Precisei virar a chave”, confessa Ludmilla, em entrevista exclusiva para a Quem. O fim da turnê Numanice #3 marca mais do que o encerramento de um ciclo. Representa, também, a abertura de portas para o inesperado. “O Numanice sempre foi um lugar muito natural pra mim, mas sou movida por desafios. Tive vontade de me aventurar em outras sonoridades, explorar outros cantos de mim mesma”, explica.

Ainda sem data oficial para lançamento, o novo trabalho nasce de um processo intenso de imersão em estúdios históricos e parcerias de peso. “Estou cercada de produtores incríveis. É um projeto com muito sentimento, muito verdadeiro. Mas sem perder minha identidade. Essa sou eu, só que com outras cores.”

O pontapé inicial dessa nova jornada veio com Paraíso, primeiro single da era R&B, que já ultrapassa os 5 milhões de streams no Spotify. “Já me deu muitas alegrias”, comemora a cantora, sem esconder o entusiasmo. O flerte com o gênero, aliás, não é de hoje. Com o projeto LudSession, Ludmilla já vinha construindo pontes entre o pop, o soul e o R&B ao lado de nomes como Iza, Gloria Groove, Luísa Sonza e Xamã.

Para ela, a transição é natural: “Assim como o pagode, o R&B também fala de amor, de relacionamentos, da vida como ela é. Não senti um corte brusco. É como se eu estivesse contando as mesmas histórias, só que agora com uma nova trilha sonora”.

Do samba ao trap, do funk ao R&B, Ludmilla segue desenhando sua própria trajetória musical — e provando que não há rótulo capaz de conter seu alcance. Se antes ela era a malandra do asfalto e a rainha do pagode, agora se revela também como voz potente do amor em sua forma mais crua e melódica.

Ludmilla revela novo single com artista premiada em encerramento de turnê

No último domingo (27), a cantora Ludmilla subiu ao palco do Rio Centro, no Rio de Janeiro, para realizar o show de encerramento da turnê “Numanice #3”, parte do aclamado projeto de pagode Numanice, promovido por ela desde 2021. A iniciativa, que conquistou público e crítica, foi responsável por garantir à artista o primeiro Grammy Latino de sua carreira. A premiação veio graças ao “Numanice #2”, que venceu na categoria de Melhor Álbum de Samba/Pagode na edição de 2022 do Grammy Latino.

Além de celebrar o encerramento de uma fase marcante, Ludmilla aproveitou a atenção do público para revelar uma novidade empolgante. Ainda no palco do Rio Centro, a cantora anunciou o lançamento de uma nova faixa, desta vez voltada para o R&B, que contará com a participação especial de uma artista internacional vencedora de diversos Grammys. Cheia de entusiasmo, Ludmilla compartilhou com a plateia:

“O próximo single já tem data, hora e um feat com uma pessoa muito Grammyada. Ela já ganhou muitos Grammys. Então fica aí o spoiler, o negócio está muito quente, então espero que fiquem de olho nas redes sociais.”

A declaração surpreendeu os fãs, e rapidamente surgiram especulações nas redes sociais sobre quem será a artista internacional que colaborará na nova música com Ludmilla. A cantora ainda não divulgou o dia de lançamento da novidade.

Presenças no show de Ludmilla

O espetáculo de encerramento da turnê “Numanice #3” reuniu grandes nomes da música brasileira, tanto no palco quanto entre os presentes na plateia. Durante a apresentação, Ludmilla convidou ao palco os cantores Belo e Xande de Pilares, além do grupo Bonde do Tigrão. Todos dividiram o microfone com a artista em performances que celebraram o pagode e o funk carioca, reforçando o caráter festivo e colaborativo da ocasião.

Entre os convidados que marcaram presença na plateia estavam as influenciadoras digitais Bianca Andrade e Yasmin Brunet, a atriz e apresentadora Maisa, a cantora Pocah e o rapper L7nnon, que prestigiaram o momento especial da artista.

Lançado em 20 de fevereiro de 2024, o álbum Numanice #3 traz faixas de sucesso como Maliciosa, Saudade da Gente e Você Não Sabe o que é Amor, que acumulam mais de 114 milhões, 37 milhões e 34 milhões de reproduções, respectivamente, nas plataformas digitais.