Linkin Park renasce com nova vocalista e álbum impactante

Após sete anos de silêncio e um luto que abalou o mundo da música, o Linkin Park ressurge com uma nova formação, um disco inédito e a mesma urgência criativa que marcou sua história. Em entrevista ao podcast Broken Record, Mike Shinoda falou abertamente sobre a reinvenção da banda após a morte de Chester Bennington, em 2017, e deixou claro: “Se tivéssemos parado ali, teria sido uma maneira horrível de terminar essa história”.

A declaração, contundente e emocional, reflete o espírito por trás de From Zero, o novo álbum lançado em 2024. O trabalho marca o início de uma nova fase liderada por Emily Armstrong, vocalista da banda Dead Sara, agora à frente do microfone em um dos grupos mais icônicos do rock contemporâneo.

“A decisão de continuar foi, sem dúvida, a mais difícil que já tomamos”, admitiu Shinoda. “Mas também a mais necessária. Não apenas por nós, mas pelos fãs que cresceram com a gente e que agora enfrentam o mesmo tipo de perda, incerteza e reconstrução.”

Armstrong chegou à banda cercada de expectativas — e resistências. Shinoda reconhece que parte do público, especialmente os fãs das fases mais pesadas do grupo, torceu o nariz para a nova sonoridade. “O fã de metal que adorou os primeiros discos vai odiar a nova fase. Mas essa pessoa será substituída por alguém que se identifique com o que estamos fazendo agora”, afirmou, sem rodeios.

Apesar da troca no vocal, o DNA emocional do Linkin Park continua intacto. Em faixas como The Emptiness Machine, que liderou as paradas mundiais, a banda mistura angústia existencial com explosões melódicas — marca registrada desde Hybrid Theory (2000). Com isso, o grupo se tornou a única banda de rock em 2024 a ultrapassar dois bilhões de streams.

Além de Shinoda e Armstrong, a formação atual inclui os veteranos Dave “Phoenix” Farrell (baixo), Brad Delson (guitarra), Joe Hahn (DJ) e o novo baterista Colin Brittain. Apesar de ter participado do álbum, Delson não integrou a turnê, sendo substituído nos palcos por Alex Feder.

Com a From Zero World Tour 2025 já em andamento, o Linkin Park confirma seu retorno ao Brasil em novembro, exatamente um ano após a última apresentação por aqui. Estádios em São Paulo, Brasília e Curitiba receberão a nova fase da banda, em shows que prometem emoção e catarse. Os ingressos seguem disponíveis em setores limitados pelo site da Ticketmaster.

Linkin Park tira música de shows por ser “triste demais”

Sete anos após a morte trágica de Chester Bennington, o Linkin Park continua enfrentando o luto de forma pública e emocional. Durante uma entrevista recente ao jornal britânico The Guardian, Mike Shinoda, cofundador e cérebro criativo por trás da banda, revelou que a música “One More Night” foi oficialmente retirada da nova turnê mundial — que passou pelo Brasil em 2024 — por ser emocionalmente “insustentável” de se apresentar ao vivo.

A canção, originalmente lançada no último álbum com a voz de Bennington, carrega uma carga simbólica que se intensificou após sua morte. “Ela foi escrita para uma mulher da gravadora com quem trabalhávamos e que faleceu. Mas, quando o Chester se foi, o mundo inteiro decidiu que a música era sobre ele. E, sinceramente, ficou difícil demais tocá-la”, explicou Shinoda.

A decisão marca um momento delicado, mas necessário, na nova fase da banda. Em setembro de 2024, o Linkin Park surpreendeu os fãs ao anunciar não apenas um novo álbum e turnê, mas também a entrada de novos integrantes — incluindo a vocalista Emily Armstrong, que divide os vocais com Shinoda nessa nova jornada sonora. A banda busca equilibrar a memória do passado com a evolução do presente, sem cair na armadilha de parecer uma cópia do que já foi.

“Não queremos soar como uma banda cover de nós mesmos”, já havia afirmado Shinoda em outra ocasião, reforçando que o legado de Chester será sempre respeitado, mas que o Linkin Park também tem direito de continuar existindo — e criando.

Chester Bennington, que ingressou na banda em 1999, foi encontrado morto em 20 de julho de 2017. Sua última apresentação com o grupo aconteceu em Birmingham, na Inglaterra, apenas duas semanas antes, em 6 de julho. Desde então, o silêncio em torno de certas músicas tornou-se parte da forma como o grupo lida com a ausência de seu vocalista.