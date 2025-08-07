Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (7/8)

A CIÊNCIA DA DESPREOCUPAÇÃO

Data estelar: Lua cresce Vazia em Capricórnio.

Os animais andam atrás de seus narizes refinados para perceber odores e aromas que os orientam e determinam a construção dos seus destinos, enquanto nós, os humanos, fazemos o mesmo atrás de nossas pretensões, que são instâncias abstratas e invisíveis, mas não por isso menos poderosas e determinantes no caminho que construímos.

Nem todo dia, porém, é propício a que continuemos nesse ritmo, sempre dispostos a fazer o trabalho alquímico de transmutar uma pretensão abstrata numa obra concreta, mas apesar de isso ser assim, raramente sabemos qual é a hora certa de agir e qual a de se retirar.

Luas Vazias longas como a de hoje são, definitivamente, chamados para que apaziguemos nossas pretensões de realização e nos dediquemos, leves e alegres, à prática da ciência da despreocupação.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O que você faria hoje é melhor adiar para um momento em que o cenário seja mais positivo. Hoje não é necessariamente um dia negativo, mas pode se tornar assim se você teimar em acontecer qualquer coisa que o valha.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Todas essas ótimas ideias que você andou tendo precisam ser amadurecidas e, por isso, não seria o caso de sair por aí as comunicando. Este é um momento em que você precisa andar com cuidado na complexa trama social.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As inquietações não são profecias a respeito de nada, são produto das condições instáveis do cenário mundial e da situação astrológica de hoje. Por isso, busque um lugar de conforto onde sua alma se sentir segura.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Todos os bons relacionamentos passam por diversas fases e nem todas são agradáveis, porque de vez em quando é preciso aparar arestas, ajustar contas e amarrar pontas soltas, e pode faltar boa vontade para isso.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O ritmo cotidiano é bastante automático, mas de vez em quando acontecem interrupções que precisam ser administradas com bom humor, porque são chamados para você sair do modo automático e prestar mais atenção.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Contenha o entusiasmo, porque apesar de ser muito bom navegar nessas águas, o dia de hoje tende a provocar interrupções e adversidades quando aos resultados esperados no momento em que o entusiasmo toma conta da alma.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Os ambientes que normalmente seriam acolhedores e seguros para sua alma talvez não forneçam as mesmas condições num dia como hoje. Procure não se irritar com isso, mas entender que essa é uma condição temporária.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Pensar é bom, mas pensar demais é cansativo e, ainda pior, se torna motivo para tomar atitudes precipitadas só com o intuito de se livrar do tormento dos pensamentos. Agora não é boa hora para você se precipitar.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Evite preocupações excessivas a respeito de recursos materiais no dia de hoje, porque ainda que você tenha motivos para tanto, é certo que a ansiedade amplificaria todas e cada uma das suas preocupações.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Hoje é um daqueles dias em que você faria bem relaxando para não sair correndo atrás de resultados, porque esse movimento seria contraproducente, enquanto com bom humor e leveza tudo tende a andar bastante bem.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Procure ficar em silêncio, mesmo que sentir que tem algo a dizer, porque o cenário anda muito tumultuado e provavelmente a boa vontade que você usaria não seria bem compreendida, seria contraproducente.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As pessoas que ajudam são também as que potencialmente podem atrapalhar, e isso não porque tenham mudado de orientação, mas porque coisas acontecem com elas em dias como hoje, as deixando atordoadas. Tome distância.