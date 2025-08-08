Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (8/8)

O REINO ESPIRITUAL

Data estelar: Lua quase Cheia em Aquário.

Toda Lua Cheia mexe muito com nossa humanidade e não porque as forças gravitacionais influenciem as águas e as marés, mas porque é o momento em que o reino dos seres espirituais se reúne para enviar bênçãos e graças a todos os seres, pois, tudo está sob sua regência.

Seríamos todos, por isso, abençoados e agraciados, sairíamos dançando e falando línguas inspirados por uma força invisível, mas não por isso menos real, porém, como não temos por hábito construir um relacionamento saudável com o reino espiritual, o que era para ser glorioso se transforma facilmente em seu oposto, um inferno.

Porém, ainda que a Lua Cheia se manifeste como um inferno, mesmo assim ela comprova que o progresso material e espiritual que ansiamos só é possível mediante um relacionamento sensível com o Reino Espiritual.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Fazer concessões é a parte difícil de todo relacionamento, porque você pode até fazer isso com carinho e devoção, porém, a conta vai chegar em algum momento do futuro. Por isso, estude bem as concessões que pretende fazer.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Nem tudo é como você gostaria, mas as coisas andam, e só isso importa, pois, considerando que o mundo está como está, só de conseguir dinamizar os assuntos que lhe interessam já há de ser considerada uma vitória.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Que sua alma esteja de prontidão para o que der e vier é um bom sinal de melhoria. O mundo, porém, com sua complexidade crescente, continua atrapalhando bastante a execução da boa vontade de todas as pessoas.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Suas certezas podem ser corretas, porém, não garantem que as pessoas as compartilhem nem muito menos que elas também as achem tão corretas assim. Há uma discrepância entre suas sensações e os pensamentos alheios.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Dizer as palavras certas é importante, porque assim você tem clareza sobre o que precisa ser feito. Agora, que as palavras se transformem em ações eficientes, aí é outro assunto, mais difícil de controlar.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Algumas coisas fluem com facilidade enquanto outras travam sem chance de voltar ao normal. Agora é quando sua alma precisa selecionar as ações que vai empreender para evitar se meter em encrencas desnecessárias.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Quando lhe pareça ter tudo sob controle, será o momento em que você terá de redobrar a atenção, porque do jeito que as coisas andam você pode até dominar o que está ao seu alcance, mas é impossível dominar o cenário todo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Em sua mente parece estar tudo resolvido e o panorama claro como água de nascente. Porém, essa clareza toda não está garantindo que você consiga executar ações eficientes que sejam fiel reflexo dela. Discrepância.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Continue seu trabalho de articular bons relacionamentos que sirvam aos seus interesses e promovam progresso para todas as pessoas envolvidas, porém, mantenha os olhos atentos, porque o caminho não é suave nem fácil.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Você, fazendo a sua parte com carinho e atenção, será mais do que suficiente para garantir que não haja interrupções. Porém, isso também significará você fazer sacrifícios, porque nem todo mundo faz sua parte.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Faça o que brindar com mais regozijo à sua alma, porém, desconfie de que o caminho seja todo leve e divertido, porque há coisas que sua alma não pode controlar e estão nas mãos do misterioso destino. É assim.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Um passo para frente, outro para trás e vários outros aleatoriamente em muitos sentidos diferentes. Procure se adaptar da melhor maneira possível a esse tempo louco que nossa humanidade vive atualmente.