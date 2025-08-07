Demi Lovato acelera rumo ao pop com “Fast” e anuncia nova era

Demi Lovato está de volta – e não está freando para ninguém. Três anos após dar adeus às pistas pop com um simbólico “funeral” musical, a estrela lança a faixa “Fast”, um retorno explosivo às raízes dançantes que a consagraram nos charts. A música é o primeiro gostinho de um novo projeto que promete marcar o renascimento da artista no pop, agora turbinado por batidas EDM e uma inspiração inusitada: o amor.

“Eu quero ir rápido / Eu quero ir duro / Eu quero ir a qualquer lugar, em qualquer lugar que você esteja”, canta Lovato em um refrão que parece dirigido diretamente a Jordan “Jutes” Lutes, seu marido e musa do novo disco. A música carrega o DNA dos hits que a levaram ao topo da Billboard Hot 100, como “Cool for the Summer” e “Really Don’t Care”, mas com um frescor eletrônico que aponta para as pistas de dança de 2025.

O retorno ao pop é mais do que sonoro: é emocional. Segundo a Rolling Stone, “Fast” é só o começo de um álbum inteiro, descrito como um “dance-pop comemorativo” — uma ode ao recomeço, à liberdade e ao romance. O produtor Zhone, que assina o projeto, revelou: “Este álbum é sobre deixar as inibições de lado, e nós nos divertimos muito fazendo essa música!”

Para selar a reconciliação com o passado, Demi visitou recentemente o Bigg Chill, a loja de frozen yogurt que protagonizou uma polêmica em 2021, quando a cantora criticou a exibição de calorias nos produtos. Desta vez, a visita teve tom de paz e afeto: ela compartilhou um vídeo no local com a legenda “Te amo, Bigg Chill”.

Após flertar com o rock em “Holy Fvck” (2022) e revisitar seus clássicos em versões pesadas no álbum “Revamped”, Lovato parece finalmente em paz com sua própria trajetória.

Demi Lovato celebra novo single com live e antecipa detalhes de seu próximo álbum

Na última sexta-feira (01), a cantora Demi Lovato realizou uma transmissão ao vivo na plataforma de vídeos chinesa TikTok para celebrar o lançamento de seu mais novo single, “Fast”, e conversar com os fãs sobre os próximos passos de sua carreira. Durante a live, a artista compartilhou novidades empolgantes sobre o processo criativo por trás de seu nono álbum de estúdio, que está em fase de produção, e refletiu sobre suas expectativas com o novo trabalho.

Ao ser questionada sobre qual faixa mais gostou de gravar ou ouvir durante a produção do álbum, Demi Lovato revelou seu entusiasmo por uma das músicas que ainda serão lançadas, e destacou também uma composição feita em colaboração com o compositor Jordan, parceiro musical da artista:

“Eu acho que a minha música favorita do (novo) álbum é o próximo single que eu vou lançar, ou uma que o Jordan escreveu.”

Animada com a nova era e com a divulgação do novo material, Demi Lovato aproveitou o momento para prometer aos fãs performances ainda mais enérgicas. Com bom humor e empolgação visível, ela fez uma declaração sobre o nível de entrega que pretende trazer para as novas músicas:

“Eu vou dançar no chão, dançar no ar… Eu vou dançar muito, vocês não fazem ideia!”

Kesha fala sobre novo single de Demi Lovato

A recepção positiva ao novo single não se limitou ao público. No sábado (02), a cantora Kesha utilizou suas redes sociais para elogiar publicamente Demi Lovato. Em uma postagem feita em seu perfil do Instagram, Kesha destacou as qualidades pessoais e artísticas da colega, e expressou sua admiração pela nova faixa:

“Sempre foi autêntica, fod*na, sensual, líder, chefona, amiga e inspiração. Parabéns @ddlovato e meu amigo @zhone pelo HINO!”

Kesha aproveitou para mencionar o produtor Zhone, que também trabalhou com ela recentemente. Os dois colaboraram no álbum mais recente da artista, intitulado Period, lançado no dia 4 de julho deste ano.