Chappell Roan entrega balada arrebatadora em “The Subway”

Prepare-se para a viagem emocional mais intensa da música pop: “The Subway”, aguardado single de Chappell Roan, finalmente entrou em circulação nas plataformas digitais — e o impacto é instantâneo.

A canção, que já havia se tornado uma favorita dos fãs durante as apresentações ao vivo da artista, ganha agora sua versão oficial de estúdio. A estreia acontece após mais de um ano de expectativa, desde que Roan apresentou a faixa pela primeira vez em um de seus shows mais icônicos, no qual surgiu toda pintada de verde em um ousado cosplay da Estátua da Liberdade.

Com uma letra que parece escrita em meio ao barulho de trilhos e despedidas dolorosas, “The Subway” é uma balada que transforma o cotidiano nova-iorquino em cenário de um coração partido. “É só mais um dia / E não acabou até acabar”, canta Roan, antes de liberar a emoção crua em um refrão que já nasce clássico: “Ela tem, ela tem um jeito / Ela tem um jeito, ela tem um jeito.”

A nova faixa chega após o sucesso estrondoso de “The Giver”, que figurou entre as cinco primeiras posições da Billboard Hot 100, e do fenômeno viral “Good Luck, Babe!”, responsável por alçar a cantora do Missouri ao estrelato. Desde então, Chappell Roan se tornou uma das vozes mais marcantes da nova geração pop, equilibrando teatralidade, vulnerabilidade e autenticidade em cada projeto.

Embora já tenha sinalizado que um novo álbum está a caminho, Roan ainda guarda surpresas para os fãs. Antes de mergulhar na criação de seu segundo disco, ela anunciou uma série de shows pop-up em três cidades que marcaram sua trajetória: Los Angeles, Kansas City e Nova York. “Quero fazer algo especial antes de começar a escrever o próximo capítulo”, avisou a cantora pelas redes sociais, alimentando ainda mais a ansiedade dos admiradores.

Entenda porque 2º álbum de Chappell Roan pode levar anos para ser lançado

Chappell Roan, uma das vozes mais promissoras da música pop contemporânea, surpreendeu seus fãs ao revelar que seu segundo álbum ainda não existe — e pode demorar até cinco anos para ser concluído.

A declaração veio durante uma entrevista concedida nos bastidores do videoclipe de The Subway, seu mais recente single, e trouxe à tona uma abordagem artística que contrasta com a velocidade frenética da indústria musical atual. As informações são do Variety.

Roan, que conquistou o Grammy de Artista Revelação após o lançamento de The Rise and Fall of a Midwest Princess em setembro de 2023, afirmou que não trabalha sob pressão e que seu processo criativo exige tempo, introspecção e liberdade: “Levei cinco anos para escrever meu primeiro álbum, e provavelmente levarei pelo menos isso para o próximo”, disse a cantora, destacando que não é do tipo que consegue produzir música em ritmo acelerado.

Essa postura vai na contramão da expectativa dos fãs e da lógica comercial que rege o mercado fonográfico. Em tempos de lançamentos constantes e presença digital intensa, Chappell Roan escolheu se afastar das redes sociais para preservar sua saúde mental e proteger sua arte: “As redes sociais prejudicam profundamente minha criatividade. Não vou mais me expor a isso”, afirmou, explicando que o processo de composição do novo álbum será completamente privado, sem interferência de plataformas como TikTok ou Instagram.

A decisão de se desconectar do mundo virtual também está ligada ao impacto emocional que a exposição pública teve sobre ela. Chappell Roan contou que The Subway, embora já tivesse sido apresentada ao vivo em festivais, demorou a ser lançada oficialmente porque a letra era dolorosa demais. “Eu estava com medo, com raiva, e não estava pronta para compartilhar aquilo com o mundo”, revelou.

Mesmo com a ausência de um novo álbum no horizonte, Chappell Roan continua ativa musicalmente. Desde seu disco de estreia, ela lançou três singles: The Subway, The Giver e Good Luck, Babe, todos recebidos com entusiasmo pelo público e pela crítica. No entanto, ela reforça que esses lançamentos não fazem parte de um projeto maior. “Não há uma coleção de músicas. Não há álbum”, disse, encerrando qualquer especulação sobre uma sequência iminente.