Novo clipe de Demi Lovato provoca reações intensas

Demi Lovato está de volta à música pop com o pé no acelerador. Lançado nesta semana, o clipe de “Fast”, seu novo single, causou burburinho nas redes sociais e dividiu opiniões entre os fãs. Enquanto alguns comemoram a ousadia estética da cantora, outros estranharam a direção artística do vídeo, que aposta em longos planos sequência e um visual caótico — tudo sob a batuta do inglês Daniel Sachon, conhecido por trabalhos no mundo da moda.

Apesar das reações mistas, Demi não esconde o orgulho do resultado. “O vídeo mostra como tenho vivido ultimamente: sem me incomodar com o barulho e o caos ao meu redor, e no controle do meu destino”, disse ela nas redes. Essa fase de liberdade criativa marca não só uma nova era musical, mas também pessoal: em maio, a artista se casou com o músico canadense Jordan Jutes.

“Fast” é a primeira amostra de seu próximo álbum, ainda sem data de lançamento, que promete uma sonoridade voltada para o dance pop. A batida eletrônica com toques de EDM remete diretamente aos sucessos que marcaram o auge de Demi nas paradas, como “Cool for the Summer” e “Really Don’t Care”. A crítica internacional já apontou a forte influência de Brat (2024), de Charli XCX — e não por acaso: o produtor Zhone, que assina “Fast”, já trabalhou com Charli e Troye Sivan em um remix de “Talk Talk”.

Com essa sonoridade mais pulsante, Demi parece mirar as pistas de dança — e, quem sabe, a estatueta dourada. A Academia do Grammy já acenou positivamente para o lançamento. Em julho, compartilhou um vídeo da cantora no Instagram e escreveu: “Estamos muito empolgados por isso”. Até hoje, Lovato recebeu duas indicações, mas nunca venceu o prêmio. Agora, o jogo pode estar prestes a virar.

Demi Lovato celebra novo single com live e antecipa detalhes de seu próximo álbum

Na última sexta-feira (01), a cantora Demi Lovato realizou uma transmissão ao vivo na plataforma de vídeos chinesa TikTok para celebrar o lançamento de seu mais novo single, “Fast”, e conversar com os fãs sobre os próximos passos de sua carreira. Durante a live, a artista compartilhou novidades empolgantes sobre o processo criativo por trás de seu nono álbum de estúdio, que está em fase de produção, e refletiu sobre suas expectativas com o novo trabalho.

Ao ser questionada sobre qual faixa mais gostou de gravar ou ouvir durante a produção do álbum, Demi Lovato revelou seu entusiasmo por uma das músicas que ainda serão lançadas, e destacou também uma composição feita em colaboração com o compositor Jordan, parceiro musical da artista:

“Eu acho que a minha música favorita do (novo) álbum é o próximo single que eu vou lançar, ou uma que o Jordan escreveu.”

Animada com a nova era e com a divulgação do novo material, Demi Lovato aproveitou o momento para prometer aos fãs performances ainda mais enérgicas. Com bom humor e empolgação visível, ela fez uma declaração sobre o nível de entrega que pretende trazer para as novas músicas:

“Eu vou dançar no chão, dançar no ar… Eu vou dançar muito, vocês não fazem ideia!”

Kesha fala sobre novo single de Demi Lovato

A recepção positiva ao novo single não se limitou ao público. No sábado (02), a cantora Kesha utilizou suas redes sociais para elogiar publicamente Demi Lovato. Em uma postagem feita em seu perfil do Instagram, Kesha destacou as qualidades pessoais e artísticas da colega, e expressou sua admiração pela nova faixa:

“Sempre foi autêntica, fod*na, sensual, líder, chefona, amiga e inspiração. Parabéns @ddlovato e meu amigo @zhone pelo HINO!”

Kesha aproveitou para mencionar o produtor Zhone, que também trabalhou com ela recentemente. Os dois colaboraram no álbum mais recente da artista, intitulado Period, lançado no dia 4 de julho deste ano.