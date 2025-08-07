Chappell Roan desabafa sobre pressão por novo álbum

Aclamada por seu estilo único e suas performances ousadas, Chappell Roan, de 27 anos, voltou a movimentar a cena pop ao revelar que seu próximo álbum pode demorar “pelo menos mais cinco anos” para ser lançado. Em entrevista exclusiva à Vogue, divulgada nesta segunda-feira (4), a cantora norte-americana abriu o jogo sobre a pressão por novas músicas, o impacto emocional do seu mais recente single e a decisão de manter o tempo como aliado no processo criativo.

Roan, nascida Kayleigh Rose Amstutz, viu sua carreira decolar em 2023 com o lançamento do álbum de estreia “The Rise and Fall of a Midwest Princess”, considerado por muitos críticos como um dos projetos mais autênticos do pop recente. Desde então, os fãs aguardam ansiosamente por uma continuação — mas a espera deve ser longa.

“Levei cinco anos para escrever o primeiro álbum, e é provável que leve pelo menos cinco para o próximo. Um segundo projeto não existe ainda”, disse ela com franqueza.

Apesar da ausência de um disco completo no horizonte, Chappell não tem decepcionado em termos de presença e impacto. Na última sexta-feira (31), ela lançou “The Subway”, single que já desponta como o maior debut da artista nas plataformas digitais. A faixa sucede os também elogiados “The Giver” e “Good Luck, Babe!” — este último, inclusive, indicado ao Grammy de Música do Ano e responsável por consolidar o nome da cantora no mainstream global.

Em 2025, Roan foi consagrada como Artista Revelação no Grammy, superando nomes como Sabrina Carpenter e Shaboozey. O reconhecimento, porém, trouxe junto um novo nível de cobrança — algo que ela encara com ressalvas.

“Vejo comentários como ‘ela está em todos os lugares, menos no maldito estúdio’. Mas mesmo que eu passasse 12 horas por dia lá dentro, isso não garantiria que o álbum sairia mais rápido”, disparou.

A artista também compartilhou um momento íntimo sobre o lançamento de “The Subway”. Inicialmente, a faixa estava prevista para sair antes de “The Giver”, mas Chappell não se sentia pronta.

“Era uma música muito dolorida. Eu estava nervosa demais com a minha própria vida para conseguir lançar”, confessou.

Conhecida por suas escolhas estéticas excêntricas — como o uso de um nariz de porco e um escofion na capa de “Good Luck, Babe!” — Chappell Roan reafirma, com suas declarações e trajetória, que não pretende seguir os moldes tradicionais da indústria. Para ela, cada passo é pensado, sentido e vivido no tempo certo.

Chappell Roan entrega balada arrebatadora em “The Subway”

Prepare-se para a viagem emocional mais intensa da música pop: “The Subway”, aguardado single de Chappell Roan, finalmente entrou em circulação nas plataformas digitais — e o impacto é instantâneo.

A canção, que já havia se tornado uma favorita dos fãs durante as apresentações ao vivo da artista, ganha agora sua versão oficial de estúdio. A estreia acontece após mais de um ano de expectativa, desde que Roan apresentou a faixa pela primeira vez em um de seus shows mais icônicos, no qual surgiu toda pintada de verde em um ousado cosplay da Estátua da Liberdade.

Com uma letra que parece escrita em meio ao barulho de trilhos e despedidas dolorosas, “The Subway” é uma balada que transforma o cotidiano nova-iorquino em cenário de um coração partido. “É só mais um dia / E não acabou até acabar”, canta Roan, antes de liberar a emoção crua em um refrão que já nasce clássico: “Ela tem, ela tem um jeito / Ela tem um jeito, ela tem um jeito.”

A nova faixa chega após o sucesso estrondoso de “The Giver”, que figurou entre as cinco primeiras posições da Billboard Hot 100, e do fenômeno viral “Good Luck, Babe!”, responsável por alçar a cantora do Missouri ao estrelato. Desde então, Chappell Roan se tornou uma das vozes mais marcantes da nova geração pop, equilibrando teatralidade, vulnerabilidade e autenticidade em cada projeto.

Embora já tenha sinalizado que um novo álbum está a caminho, Roan ainda guarda surpresas para os fãs. Antes de mergulhar na criação de seu segundo disco, ela anunciou uma série de shows pop-up em três cidades que marcaram sua trajetória: Los Angeles, Kansas City e Nova York. “Quero fazer algo especial antes de começar a escrever o próximo capítulo”, avisou a cantora pelas redes sociais, alimentando ainda mais a ansiedade dos admiradores.