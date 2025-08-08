Ed Sheeran reencontra astro de “Harry Potter” em clipe

Após mais de uma década desde a primeira colaboração, Ed Sheeran e Rupert Grint voltaram a trabalhar juntos em um novo projeto. O cantor britânico lançou nesta quinta-feira (7) o videoclipe de “A Little More”, que tem como protagonista o ator eternizado como Ron Weasley na franquia Harry Potter.

A parceria revive memórias de 2011, quando Rupert estrelou o famoso clipe de “Lego House”, no qual interpretava um fã obcecado pelo músico. Na época, o vídeo ganhou repercussão mundial, não apenas pela música, mas também pela semelhança física entre os dois, que rendeu muitas comparações bem-humoradas ao longo dos anos.

Pelas redes sociais, Ed Sheeran celebrou o reencontro artístico e revelou que não sabia se o ator aceitaria o convite para o novo trabalho. “Eu não trabalhava com o Rupert há 14 anos. Não sabia se ele toparia essa ideia, mas fiquei muito feliz quando disse sim. É um vídeo divertido, maluco e com mais trocas de figurino do que qualquer outro que já gravei”, contou.

O cantor fez questão de agradecer ao amigo pelo comprometimento com o projeto. “Rupert, meu irmão de outra mãe, obrigado por se dedicar a isso. Esse vídeo não existiria sem você”, completou Sheeran, reforçando a amizade de longa data entre os dois artistas.

Rupert Grint volta a estrelar um videoclipe de Ed Sheeran desde “Lego House”.

Rupert Grint, por sua vez, já havia aparecido ao lado de Sheeran recentemente em um vídeo divertido, no qual os dois cantavam juntos um trecho de uma música inédita. Na ocasião, o ator brincou na legenda chamando o músico de “o verdadeiro Ed Sheeran”, reforçando a boa relação e o senso de humor que sempre marcou suas interações públicas.

O clipe de “A Little More” traz uma narrativa irreverente, que mistura humor, criatividade e diferentes figurinos, mantendo o tom descontraído característico das colaborações entre Sheeran e Grint. Embora a trama exata seja mantida como parte da experiência visual, a produção aposta no carisma do ator e na conexão genuína que os dois compartilham, transformando o vídeo em algo que agrada tanto aos fãs da música quanto aos admiradores da saga Harry Potter.

Esse reencontro marca não apenas um momento de nostalgia para quem acompanhou a carreira dos dois desde o início dos anos 2010, mas também reforça a versatilidade artística de ambos. Sheeran segue explorando narrativas criativas em seus videoclipes, enquanto Rupert demonstra mais uma vez sua capacidade de transitar entre diferentes estilos de atuação, mesmo fora do universo cinematográfico que o consagrou.

Com “A Little More”, Ed Sheeran entrega não apenas uma nova faixa, mas também um presente para os fãs que aguardavam ver a dupla reunida. O lançamento reacende a lembrança de “Lego House” e comprova que, mesmo após 14 anos, a química entre cantor e ator permanece tão forte quanto antes, agora adaptada a uma nova fase de suas carreiras e de suas vidas.