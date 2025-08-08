InícioDiversão e Arte
Cinzas de Preta Gil viram diamante e são entregues a amigos

Família e amigos próximos cumprem último desejo da cantora.

Cinzas de Preta Gil viram diamante e são entregues a amigos - (crédito: TMJBrazil)
A despedida de Preta Gil, que faleceu no último dia 20 de julho, foi marcada por um gesto emocionante e simbólico. De acordo com informações do jornal O Globo, a cantora havia deixado instruções específicas sobre o destino de suas cinzas, que foram respeitadas por sua família e amigos mais íntimos.

O ritual de despedida, realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, deu lugar a uma homenagem íntima e personalizada logo após a cerimônia de cremação.

Segundo a publicação, as cinzas da artista foram divididas em três partes, de forma a representar sua conexão com diferentes aspectos da vida  a família, os amigos e sua história pessoal.

Uma dessas porções foi entregue a amigos e familiares em pequenos recipientes simbólicos. Em um gesto coletivo e afetivo, esse grupo decidiu espalhar parte das cinzas em dois locais de grande importância para Preta: sua casa na Bahia e um píer que frequentava, cenários carregados de memórias afetivas.

Preta Gil: Parte das cinzas foi eternizada em joia e outra permanece em memorial.

A segunda porção das cinzas foi transformada em algo eterno e simbólico: um diamante memorial, como forma de cristalizar, literalmente, o legado e a presença de Preta Gil entre os que a amavam. O processo, realizado por empresas especializadas, converte cinzas humanas em gemas sintéticas por meio de tecnologias avançadas. Para aqueles que receberam essa joia, o gesto representa não apenas saudade, mas a permanência da artista em suas vidas de forma física e emocional.

Já a terceira parte das cinzas permanecerá no Columbário do Crematório e Cemitério da Penitência, no Rio de Janeiro. No local, foi instalado um busto realista da cantora, que serve como um ponto de homenagem permanente. Além da escultura, o espaço conta com cartas e mensagens deixadas por amigos como Regina Casé e Carolina Dieckmann, evidenciando o quanto Preta tocou a vida de tantas pessoas de maneira profunda.

Essa despedida não convencional reflete a personalidade vibrante, afetiva e espiritual de Preta Gil, que ao longo da vida sempre se mostrou intensa em seus vínculos e generosa com aqueles que a rodeavam. Mais do que uma cerimônia, o destino das cinzas se transformou em um ritual coletivo de amor, respeito e celebração de quem ela foi.

Preta Gil enfrentou com coragem um tratamento contra o câncer de intestino durante três anos, e sua partida aos 50 anos comoveu o país. Além de artista, ela foi referência em temas como empoderamento, representatividade e força feminina. A forma como foi lembrada após sua morte mostra que seu legado vai muito além da música  ele agora também brilha como diamante nas mãos de quem ela amou.

