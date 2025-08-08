Selena Gomez descarta turnês e explica decisão em entrevista

Enquanto a indústria da música segue em ritmo acelerado com artistas lançando álbuns e embarcando em turnês mundiais, Selena Gomez adota um caminho diferente.

A cantora e atriz, que recentemente lançou um novo álbum com o produtor e atual noivo Benny Blanco, afirmou em entrevista ao podcast “Therapy with Jake Shane” que não pretende retornar aos palcos em breve postura semelhante à adotada por Miley Cyrus, sua colega dos tempos de Disney Channel.

Na conversa, Selena foi transparente ao falar sobre os sentimentos contraditórios em relação a sair em turnê. “É algo agridoce para mim”, confessou. “Eu fico pensando se existe uma nova maneira de fazer turnê que funcione para mim. Porque, normalmente, quando me perguntam, a resposta é não. Mas talvez exista uma alternativa que eu ainda não tenha encontrado.”

O afastamento de Selena dos palcos não é recente. Sua última turnê foi a “Revival Tour”, em 2016, interrompida abruptamente após 55 apresentações devido a complicações de saúde relacionadas ao lúpus, doença autoimune que a artista enfrenta há anos. Na época, 35 shows foram cancelados, e, em 2017, Selena passou por um transplante de rim, uma consequência direta de sua condição.

Selena Gomez compara turnê com agridoce

Desde então, a artista tem sido bastante seletiva com suas aparições públicas e apresentações ao vivo.

Nenhum dos álbuns lançados após 2016 como “Rare” (2020), “Revelación” (2021) e o recente “I Said I Love You First” (2025) foi promovido com turnês. Inclusive, suas performances em premiações e programas de TV se tornaram extremamente raras, refletindo uma mudança clara em sua relação com a fama e os compromissos profissionais.

Além de focar na saúde e no bem-estar, Selena tem se dedicado à atuação e à produção de conteúdo. Um dos maiores sucessos de sua carreira recente é a série de comédia investigativa Only Murders in the Building, da plataforma Hulu. A produção, estrelada ao lado de Steve Martin e Martin Short, foi renovada para a quinta temporada, com estreia marcada para o dia 9 de setembro. Os três primeiros episódios serão lançados de uma só vez, e os demais seguirão semanalmente.

A decisão de priorizar projetos que não exigem grande desgaste físico e emocional mostra a maturidade da artista, que aos 33 anos escolheu preservar sua saúde e qualidade de vida. Selena também tem usado sua visibilidade para falar abertamente sobre saúde mental, ansiedade, e doenças autoimunes temas que hoje fazem parte da sua missão pessoal.

Ainda que muitos fãs sonhem com o retorno da estrela aos palcos, Selena Gomez deixa claro que, por ora, a música continua presente em sua vida, mas sob seus próprios termos. Ao escolher o equilíbrio entre a arte e o autocuidado, ela redefine o que é sucesso em uma carreira artística.