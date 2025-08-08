Halsey já teria alfinetado Matty Healy — e até a sogra entrou na música

Muito antes de Taylor Swift virar assunto por supostamente transformar Matty Healy em personagem de suas letras confessionais, Halsey já teria feito isso — e de forma ainda mais direta. Lançada em 2016, a faixa “Colors” voltou aos holofotes após fãs resgatarem versos que parecem apontar para o vocalista do The 1975 e até para sua mãe, a atriz britânica Denise Welch.

Na canção, Halsey canta: “Seu irmão mais novo nunca te disse, mas ele te ama / Você disse que sua mãe só sorria no programa de TV dela”. A coincidência levantou suspeitas: Healy tem um irmão mais novo, e Welch é conhecida por papéis em produções da TV britânica, como Coronation Street. Desde o lançamento, a faixa vem sendo interpretada como um retrato de um relacionamento turbulento — possivelmente com o cantor.

Sem citar nomes, Halsey explicou na época que a música fala sobre “ver alguém perdendo o brilho”, seja por drogas, trabalho ou autossabotagem. “As cores da pessoa vão desbotando”, declarou em entrevista à rádio SiriusXM, na ocasião.

O tema voltou à tona após Denise Welch criticar publicamente Taylor Swift. Durante um talk show, a atriz disse estar “feliz por não ser sogra da cantora” e insinuou que Swift “não aceita que falem dela, apesar de escrever sobre todo mundo”. A fala pegou mal nas redes sociais e, mesmo tentando suavizar o comentário depois, Welch enfrentou reações negativas.

Taylor nunca confirmou se o álbum The Tortured Poets Department fala sobre Healy, mas o desconforto da mãe do cantor reacendeu comparações — e levou os fãs a revisitar a discografia de Halsey. No fim das contas, parece que Swift não foi a primeira a transformar Matty em letra: Halsey já teria deixado sua mensagem, e com um alvo bem definido.

Halsey anuncia edição de 10 anos de “Badlands”

Na última sexta-feira (01), a cantora Halsey anunciou o relançamento de uma edição comemorativa de seu álbum de estreia, Badlands, lançado originalmente em 28 de agosto de 2015. O disco ganhará uma versão especial em celebração aos 10 anos de sua estreia. Badlands foi um marco fundamental na trajetória artística de Halsey, estabelecendo sua identidade musical e entregando algumas das faixas mais emblemáticas de sua carreira. Entre os destaques estão “Colors”, “Gasoline” e “New Americana”, que acumulam, respectivamente, mais de 451, 484 e 343 milhões de reproduções nas plataformas digitais.

Em um comunicado enviado à imprensa, Halsey refletiu sobre o impacto duradouro do álbum em sua vida e carreira. A artista também adiantou que novas ações estão previstas para celebrar a data, que considera profundamente simbólica e transformadora.

“Tanta coisa aconteceu na última década, mas BADLANDS segue sendo a jornada musical mais emocionante da minha vida. Tenho tantas coisas inacreditáveis planejadas para este mês para celebrar o álbum que mudou minha vida. Isso é só o começo.”

A nova edição, intitulada Badlands (Decade Edition Anthology), já tem data de lançamento confirmada: será disponibilizada exatamente no dia em que o álbum completa 10 anos, na quinta-feira, 28 de agosto. A proposta da reedição é oferecer aos fãs uma experiência ampliada e imersiva no universo do disco que projetou Halsey internacionalmente.

Entre os elementos inéditos presentes na edição comemorativa estão versões orquestradas de músicas já conhecidas, demos exclusivas que revelam os estágios iniciais de criação das faixas, remixes reinterpretados por outros produtores e canções inéditas que ficaram de fora da tracklist original, oferecendo um novo olhar sobre o projeto.

Último lançamento de Halsey

O lançamento da Decade Edition também marca o fim de um hiato de quase um ano desde o último trabalho inédito da artista. Halsey lançou seu mais recente álbum de estúdio, The Great Impersonator, em 31 de outubro de 2024. Nesse disco, ela aborda temas como maternidade, medo e sua luta recente contra o lúpus. A divulgação do projeto chamou atenção por sua proposta conceitual, Halsey utilizou imagens em que incorporava figuras públicas conhecidas na indústria da música, criando uma espécie de cover com referências ao estilo de vida e de trabalho destas personalidades.