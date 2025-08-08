Lizzo revela transformação corporal e desafia padrões

Em uma conversa franca e poderosa, Lizzo, cantora de 37 anos, abriu o coração sobre as mudanças que tem vivenciado após a perda de peso, tanto físicas quanto emocionais. Em entrevista exclusiva à edição de setembro da revista Women’s Health UK, divulgada nesta terça-feira (5), a artista reforçou sua autoaceitação, mesmo após a redução nas medidas.

“Eu gosto do meu corpo agora. Ainda me vejo grande. Continuo usando roupas plus size, tenho as mesmas curvas, a mesma barriga, as mesmas coxas. Sou só uma versão menor de mim mesma”, revelou Lizzo, quebrando tabus sobre o corpo feminino e o que significa estar em forma.

Para a cantora, o conceito de positividade corporal vai muito além de manter o mesmo corpo: “Positividade corporal não é permanecer igual. É um ato radical de se afirmar em alto e bom som numa sociedade que te diz que você não deveria existir”.

Lizzo também compartilhou sua batalha contra a compulsão alimentar, que chegou a ser um mecanismo para lidar com o estresse e a ansiedade. “Cheguei a comer tanto que meu estômago doía, e eu escondia esse sofrimento. Associava a comida a emoções intensas e, em momentos difíceis, acabava comendo sem controle”, desabafou.

Hoje, a artista acredita ter encontrado equilíbrio. “Quando você se permite, consegue desfrutar sem exageros e sem se machucar. Me orgulho muito de ter superado isso”, afirmou.

Autoconfiante, Lizzo também falou sobre as críticas que enfrentou por se amar em público. “Em 2016, dizer que me amava era ofensivo para muitos. ‘Como você ousa se amar? Você é gorda, negra e mulher, não deveria se amar’. Foi uma luta, e ainda é. Não tem problema perder peso. Não tem problema ganhar de novo. Mas ninguém vai me envergonhar por qualquer mudança no meu corpo”, concluiu.

Lizzo rebate críticas a corpos gordos e defende essência do body positive

Na última quinta-feira (11), a cantora norte-americana Lizzo publicou um vídeo na plataforma TikTok para se posicionar sobre o movimento body positive e rebater críticas direcionadas a corpos gordos. Com um discurso contundente, a artista refletiu sobre as injustiças e estigmas que corpos fora do padrão enfrentam diariamente, oferecendo palavras de acolhimento e incentivo a quem sofre com julgamentos relacionados à aparência física.

Conhecida por levantar pautas ligadas à autoestima, empoderamento e diversidade corporal ao longo de sua carreira, Lizzo começou o vídeo condenando a forma como pessoas que já viveram em corpos maiores, ao passarem por um processo de emagrecimento, às vezes adotam um discurso opressor em relação a quem ainda possui corpos semelhantes ao que já tiveram. Lizzo destacou que a experiência pessoal deveria servir como ponto de empatia, e não de julgamento:

“Não é seu lugar criticar como alguém escolhe viver naquele corpo [ou] como escolhe mudar aquele corpo. Especialmente se você já teve um corpo maior e agora apresenta um corpo menor, realmente soa inadequado comentar sobre alguém cujo corpo está mudando. Você, mais do que ninguém, deveria entender que os corpos mudam.”

Em seguida, Lizzo dedicou parte do vídeo a resgatar as raízes do movimento body positive, ressaltando que sua origem está diretamente ligada à inclusão de diferentes tipos de corpos historicamente marginalizados, e não apenas à aceitação de corpos gordos. Ela criticou a maneira como o movimento foi apropriado pelo mercado e pela estética dominante, perdendo parte de sua essência:

“As pessoas se esquecem de que o movimento de positividade corporal era sobre aceitação radical de si mesmo. Não era apenas sobre pessoas com corpos maiores, era sobre pessoas com corpos com deficiência, corpos queer, corpos negros e pardos. Quando a positividade corporal foi comercializada e gentrificada, ela se tornou sinônimo da palavra ‘gordo’. Agora, se uma pessoa com um corpo maior decide mudar seu corpo e ficar menor, de repente ela já não é mais considerada positiva corporalmente.”

Ao final do vídeo, Lizzo reforçou sua mensagem com um recado direto e inspirador às pessoas com corpos maiores. Em tom motivador, ela incentivou o público a manter a autonomia sobre seus corpos e a não se deixarem abalar pelas críticas externas, reafirmando seu compromisso com a liberdade individual e o direito de cada um existir como é:

“Para todas as pessoas de corpos maiores, façam o que quiserem com seus corpos. Não deixem ninguém tentar intimidar vocês. Não deixem ninguém tentar envergonhar vocês. Não deixem ninguém tentar ‘cancelar’ vocês.”