Selena Gomez revela entusiasmo para ouvir álbum inédito de Sabrina Carpenter

Selena Gomez não escondeu sua admiração pelo trabalho de Sabrina Carpenter e fez questão de deixar isso claro em recente entrevista.

Durante sua participação no canal de YouTube Therapuss, apresentado por Jake Shane, a artista de 32 anos afirmou estar “obcecada” pela voz e pelo estilo de Sabrina. Mais do que isso, Selena confessou que adoraria ter acesso ao novo álbum da colega antes do lançamento oficial.

O disco em questão, Man’s Best Friend, chega às plataformas de streaming no dia 29 de agosto e é o sucessor direto de Short N’ Sweet, projeto que consolidou Sabrina como um dos maiores nomes da música pop recente. Assim como Selena, Sabrina iniciou sua trajetória artística no Disney Channel, construindo aos poucos uma carreira sólida e diversificada.

Durante a entrevista, Selena demonstrou entusiasmo e bom humor ao comentar sobre a curiosidade em ouvir o material antes de todo mundo. “Sou obcecada pela Sabrina. Penso: será que consigo uma prévia do álbum? Porque eu realmente amo as músicas dela”, afirmou a cantora de Lose You To Love Me.

Não é a primeira vez que Selena manifesta publicamente seu apoio a Sabrina Carpenter. No ano passado, ela esteve presente em um dos primeiros shows da turnê Short N’ Sweet, onde foi flagrada dançando no camarote ao som de Juno, um dos maiores destaques do álbum. A cena viralizou nas redes sociais, reforçando a amizade e a admiração mútua entre as duas artistas.

O momento atual de Sabrina é marcado por um crescimento expressivo em popularidade, impulsionado pelo sucesso de Espresso, que se tornou um fenômeno global. Com esse hit, ela ultrapassou as barreiras do nicho e conquistou o topo de rankings internacionais, abrindo caminho para uma nova fase da carreira.

Selena Gomez: Expectativa pelo lançamento

Man’s Best Friend já vem sendo promovido de forma estratégica. Sabrina revelou a lista de faixas ao longo de 11 dias, divulgando um título por vez e criando um clima de antecipação entre os fãs. Até o momento, o público pôde ouvir apenas Manchild, single que estreou diretamente no primeiro lugar da Billboard Hot 100 e já acumula mais de 250 milhões de reproduções no Spotify.

A tracklist conta com 12 músicas, incluindo Tears, My Man On Willpower e Don’t Worry I’ll Make You Worry. O conceito visual do álbum gerou debates nas redes sociais, especialmente a capa original, considerada ousada por parte do público. Sabrina chegou a divulgar versões alternativas, uma delas descrita por ela como “aprovada por Deus”.

Com a aproximação da data de lançamento, cresce não apenas a expectativa dos fãs, mas também a de outros artistas — caso de Selena Gomez, que se posiciona como uma apoiadora entusiasmada da nova fase de Sabrina Carpenter. Se vai conseguir ouvir o álbum antes de todo mundo, ninguém sabe. Mas uma coisa é certa: Selena já garantiu seu lugar na fila para o dia 29 de agosto.