Duda Beat mergulha no caos do amor com “Esse Delírio”

Novo EP de Duda Beat transforma sonhos não vividos em canções intensas, dançantes e confessionais

Existe um tipo de dor que pulsa, arde e, mesmo assim, vira música. Em “Esse Delírio”, novo EP de Duda Beat, o sofrimento emocional não é escondido — é celebrado, dançado, transformado em arte pop com identidade própria. Lançado com sete faixas inéditas, o projeto soa como um diário onírico, íntimo e caótico, em que sentimentos inventados parecem mais reais do que qualquer lembrança concreta.

Produzido pelo duo Lux & Tróia, parceiros de longa data da cantora, o trabalho transita entre o pop urbano, o eletrônico sofisticado e a psicodelia sutil, tudo costurado pela liberdade criativa que Duda vem cultivando desde sua estreia. Aqui, no entanto, ela vai além: abandona a tentativa de entender o amor e decide apenas senti-lo — mesmo quando ele machuca.

“Esse EP é sobre sonhos reais”, diz a artista. “Coisas que eu não vivi, mas que ficaram em mim como se tivessem acontecido.” Essa sensação — de viver intensamente o que nunca existiu — guia a narrativa emocional do disco, que parece flutuar entre a fantasia e a memória, entre o desejo e a dor.

A abertura com “Você Vai Gostar”, parceria com a rapper AJULIACOSTA, dá o tom do delírio: um grito elegante contra uma paixão em ruínas. O beat é quente, o sarcasmo é cortante e o drama vira performance. Já em “Nossa Chance”, que tem participação de TZ da Coronel e um baixo brilhante do veterano Alberto Continentino, Duda passeia pela tensão entre o toque e a ausência — é o flerte que não se concretiza, mas deixa cicatrizes como se tivesse sido vivido.

Cada faixa é uma camada desse delírio amoroso: “Fuga” cria um refúgio imaginário onde se pode amar sem medo; “Pessoa Errada” faz da recaída uma pista de dança com glitter e sofrimento sincronizados ao BPM; “Foi Mal”, com os Boogarins, mergulha numa névoa lisérgica, onde tudo se desfaz antes mesmo de virar promessa.

Encerrando o EP, “Casa” surge como um acalanto. Minimalista e delicada, a canção soa como uma volta pra dentro — mais do que querer alguém, é sobre querer estar bem consigo mesma. Depois da tormenta emocional, resta o silêncio reconfortante de quem decidiu, enfim, ficar.

“Esse Delírio” não é um simples trabalho de transição — é um manifesto sensorial, uma travessia entre o que se deseja e o que se perde, entre o que se imagina e o que se sente. Duda Beat entrega um EP que não explica sentimentos, apenas os oferece, crus e embalados em poesia sonora.

Duda Beat anuncia novo EP e antecipa próximo álbum de estúdio

Na última terça-feira (05), a cantora Duda Beat anunciou o lançamento de seu mais novo EP. A novidade foi revelada por meio de um vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram, no qual a artista compartilha reflexões sobre música, sensações e processos criativos. Com lançamento marcado para esta quinta-feira (07), o trabalho faz parte de uma série de lançamentos que darão forma ao quarto álbum de estúdio da cantora.

Com um tom calmo e carismático, Duda Beat aparece diante da câmera de froma acolhedora. Ela segura um papel nas mãos e se dirige ao público com delicadeza, revelando a vontade sincera de dividir algo pessoal:

“Gente, eu escrevi uma coisa aqui que queria muito compartilhar com vocês, tá? Vou ler para vocês.”

Após essa breve introdução, ela mergulha em uma espécie de poema falado, conduzindo quem assiste a uma viagem sensorial, na qual a música se apresenta como um portal de fuga da realidade:

“E se, por um momento, você pudesse fugir para outro lugar? Aqui e agora, você simplesmente se desconecta do mundo real, principalmente daqueles pensamentos que, às vezes, te aprisionam. E se eu te dissesse que esse lugar existe? Ele é a música.”

Dando continuidade ao vídeo, Duda compartilha um pensamento mais profundo sobre a importância de não levar a vida sempre com tanta rigidez. Ela fala sobre a necessidade de se permitir sentir, imaginar e se emocionar, valores que, segundo ela, estão intrinsecamente ligados à arte que produz:

“Às vezes, não levar a vida tão a sério, se permitir sair da realidade, deixar a imaginação conduzir os nossos delírios internos, pode nos salvar. A música tem esse efeito terapêutico: me dá a possibilidade de olhar para dentro, ser acolhida e compreendida, e também de me destravar. Seja através da dança, cantando bem alto ou quando surge aquela lágrima. É sempre sobre emoção.”

Duda Beat então revela detalhes sobre o novo projeto. Ela conta que o EP antecede o aguardado DB4 e representa um momento de liberdade criativa, marcado pela leveza e ausência de pressões internas ou externas:

“O meu novo EP, que antecede o DB4, nasce dessa liberdade de deixar fluir a verdade mais sincera do meu coração. Sendo somente eu, apenas me divertindo e curtindo o processo de compartilhar músicas que podem ser elas mesmas. Sem qualquer expectativa minha ou do mundo. É na liberdade que esse repertório tem a chance de se conectar com você de forma sutil.”

Por fim, Duda Beat encerra o vídeo com uma provocação sensível e um convite cheio de afeto para que todos embarquem nessa nova jornada com ela:

“Quem sabe o meu delírio não se pareça com o seu? Porque, no fim, a nossa história juntos sempre foi assim, né? E sempre vai ser. Vem aí: Esse Delírio, Volume 1.”

Confira a tracklist do novo álbum de Duda Beat

  1. você vai gostar ft. AJULIACOSTA
  2. Nossa Chance ft. Tz da Coronel
  3. fuga
  4. Pessoa Errada
  5. Foimal ft. Boogarins
  6. Casa
  7. Casa (demo)

LS
LS

Laís Seguin - TMJBrazil

    Por Laís Seguin - TMJBrazil
    postado em 08/08/2025 13:04
    x