Mariah Carey reage com bom humor à ida de Katy Perry ao espaço

Durante uma entrevista descontraída para a BBC Radio 2, a cantora Mariah Carey virou assunto nas redes sociais ao reagir de forma espirituosa à notícia de que Katy Perry havia participado de um voo espacial.

O momento aconteceu no programa The Scott Mills Breakfast Show, quando o apresentador Scott Mills perguntou se Mariah teria interesse em viajar ao espaço.

Surpresa com a pergunta, a artista que está atualmente divulgando seu 16º álbum de estúdio, Here for It All — interrompeu para confirmar a informação. “Ela foi para o espaço?”, questionou, referindo-se à intérprete de Firework. Após a confirmação de Mills, a reação de Mariah foi ainda mais divertida: “Para onde ela foi?”.

Um membro da produção, fora das câmeras, explicou que Katy havia entrado em órbita e retornado à Terra como parte de um voo da Blue Origin, empresa aeroespacial fundada por Jeff Bezos. A viagem, realizada em abril, durou aproximadamente 11 minutos e incluiu seis mulheres, entre elas a apresentadora Gayle King.

Mariah demonstrou espanto genuíno ao saber dos detalhes. “Em órbita e de volta? Ela estava flutuando… e isso é verdade?”, perguntou. O apresentador garantiu que sim, ao que a cantora respondeu com ironia leve: “Uau. Tudo bem, Katy. Não estou brava com ela. Isso é incrível”.

Uma reação que conquistou a internet

A interação entre Mariah Carey e Scott Mills rapidamente ganhou destaque nas redes sociais. Um trecho da entrevista, publicado no Instagram, acumulou mais de 38 mil curtidas em poucas horas e atraiu comentários bem-humorados de celebridades e fãs.

A comediante Chelsea Handler brincou: “Parece que outra pessoa foi para o espaço”, enquanto a atriz Kerry Washington destacou com entusiasmo a resposta de Mariah: “Acho que já fiz o suficiente! AMÉM.”

O clima leve e a forma espontânea como a cantora lidou com a situação renderam elogios. Muitos usuários apontaram que a reação refletia o senso de humor característico da artista, conhecida por responder com franqueza, mas sem perder a elegância.

Mariah Carey: Entre a música e a curiosidade sobre o espaço

Apesar de ter elogiado a conquista de Katy Perry, Mariah deixou claro que não pretende seguir o mesmo caminho. Questionada se toparia embarcar em um voo espacial, respondeu de forma divertida: “Acho que já fiz o suficiente”.

A frase foi interpretada como um jogo de palavras sobre sua extensa e bem-sucedida carreira, que inclui inúmeros prêmios e recordes nas paradas musicais.

Enquanto isso, Katy Perry segue celebrando sua experiência no espaço, compartilhando em entrevistas que a viagem foi inesquecível. O voo da Blue Origin, embora breve, gerou debates sobre turismo espacial e o crescente interesse de artistas e personalidades públicas em participar dessas missões.

Com a repercussão do episódio, Mariah Carey segue no centro das atenções, tanto pela divulgação do novo álbum, com lançamento marcado para 26 de setembro, quanto por mais um momento memorável que reforça seu carisma e capacidade de transformar perguntas inesperadas em entretenimento viral.