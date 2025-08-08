Pabllo Vittar e NMIXX unem Brasil e Coreia em “MEXE”

O cenário pop internacional está prestes a receber uma das colaborações mais inesperadas e empolgantes do ano.

A cantora e drag queen brasileira Pabllo Vittar, reconhecida por sua versatilidade e presença de palco, acaba de anunciar sua primeira parceria com um grupo de K-pop: o girlgroup sul-coreano NMIXX. O single, intitulado “MEXE”, será lançado oficialmente no dia 21 de agosto e já mobiliza fãs no Brasil, Coreia do Sul e diversos outros países.

O anúncio veio acompanhado de uma prévia publicada nas redes sociais de Pabllo, em que é possível ver interações descontraídas com as integrantes do NMIXX. Em um trecho, Lily, uma das vozes de destaque do grupo, chama Pabllo pelo nome, enquanto as demais integrantes trocam risadas com a artista brasileira.

Esse registro já evidencia a química entre os artistas e dá pistas de que a faixa irá combinar a energia contagiante do funk brasileiro com a produção refinada e dançante do pop coreano.

Essa é a primeira vez que Pabllo Vittar colabora com um grupo de K-pop, e o momento marca um passo importante em sua trajetória internacional. Conhecida por quebrar barreiras culturais e linguísticas em sua música, a artista reforça com essa parceria sua conexão com tendências globais e sua capacidade de dialogar com diferentes públicos.

Por outro lado, para o NMIXX, grupo formado pela JYP Entertainment uma das empresas mais influentes do mercado musical sul-coreano , a colaboração representa uma abertura para novas influências sonoras e um público ainda mais diversificado.

Unir batidas de funk, um dos gêneros mais característicos da música brasileira, à estética vibrante e coreografada do K-pop é uma jogada que pode resultar em um som único e marcante.

Pabllo Vittar se arriscando no K-POP

Além do aspecto musical, “MEXE” simboliza a crescente globalização da cultura pop. A indústria musical, cada vez mais conectada por plataformas digitais e redes sociais, vem promovendo encontros improváveis entre artistas de diferentes origens.

Essa união entre Brasil e Coreia reforça a ideia de que fronteiras culturais podem ser superadas pela música, transformando colaborações em experiências universais para os fãs.

A expectativa para o lançamento é alta. Fãs já organizam campanhas nas redes sociais, criam teorias sobre a coreografia e discutem como será a fusão de estilos. A promessa é de um refrão contagiante, beats marcantes e um videoclipe que una elementos visuais típicos do K-pop com referências à cultura brasileira.

Com “MEXE”, Pabllo Vittar não apenas amplia sua presença internacional, mas também contribui para colocar o Brasil ainda mais no radar do pop global. A data de 21 de agosto já está marcada no calendário de milhares de fãs que aguardam ansiosamente por um lançamento que tem tudo para ser um dos grandes momentos musicais de 2025.

Se a prévia já deixou o público animado, o resultado final promete mexer literalmente com as pistas de dança e as playlists ao redor do planeta.