Tyla revela luta contra pressão para se encaixar no pop

A jovem cantora sul-africana Tyla, que conquistou o mundo com seu hit viral “Water” em 2023, abriu o coração sobre os desafios enfrentados em sua carreira, especialmente a pressão para se conformar a um estilo musical que não refletia sua verdadeira essência.

Em entrevista exclusiva à revista Variety, a artista revelou momentos difíceis nos bastidores da indústria, que a fizeram questionar sua autenticidade e até a levaram às lágrimas.

Tyla contou que, em meio a sua ascensão meteórica, foi instruída a gravar músicas que, na visão dela, não combinavam com quem realmente é. “Lembro de estar no meu quarto de hotel, meus empresários me ligando para gravar uma música, e eu chorando, pensando:

‘Não é isso que eu quero. Não fui contratada para fazer isso’”, compartilhou a cantora. Essa situação a fez refletir profundamente sobre a importância de manter sua identidade artística intacta, mesmo diante da pressão para se encaixar em padrões comerciais.

Apesar da angústia vivida, esse episódio reforçou o amor de Tyla pela música africana, consolidando sua determinação em preservar suas raízes e ideias originais.

“Eles precisaram me convencer a sair daquela sala, mas foi aí que percebi o quanto amo ainda mais a música africana”, declarou. Essa conexão com sua cultura foi fundamental para que ela continuasse firme em sua jornada, sem abrir mão do que a torna única.

Pressão e lágrimas: os desafios da ascensão de Tyla na indústria musical

Durante a gravação de “Water”, Tyla se sentiu isolada do mundo, em um ambiente intimista, apenas com o engenheiro de som e a esposa dele, grávida na época.

“Eu era muito tímida”, admitiu, ressaltando que sua timidez não impediu o sucesso da faixa, que transformou sua vida da noite para o dia. Contudo, a rápida fama também trouxe sentimentos complexos. Em entrevista recente ao jornal The Sun, a cantora revelou que se sentiu “presa” sob o peso das expectativas e da necessidade de manter um padrão de perfeição diante dos olhos do público.

Com o lançamento de sua mixtape de estreia, We Wanna Party, Tyla celebrou a liberdade de experimentar novas sonoridades e expressar diferentes facetas de sua arte. “Eu não tinha planejado lançar uma mixtape. Comecei o ano fazendo música para um álbum, mas depois pensei: ‘Essas músicas são boas demais… e onde estão as músicas de verão?’ Então decidi lançar algo leve e divertido, que as pessoas possam ouvir e celebrar comigo”, explicou.

Para enfrentar as pressões do mercado musical, Tyla revelou que um pouco de autoconfiança, ou como ela define, “um pouco de arrogância”, foi essencial para manter-se firme e acreditar em seu talento. “Sempre soube que tinha algo dentro de mim e nunca deixei ninguém me colocar numa caixa. Às vezes as pessoas chamam isso de arrogância, mas acredito que é necessária para quem quer ter sucesso e fazer com que os outros acreditem na sua música”, finalizou.

A história de Tyla é um exemplo de como artistas enfrentam desafios internos e externos para permanecerem fiéis a si mesmos, conquistando espaço e respeito no cenário global, sem perder suas raízes e identidade.