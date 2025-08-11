Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (11/8)

ENLOUQUECENDO

Data estelar: Vênus e Júpiter em conjunção.

No meio de um mundo que decididamente está enlouquecendo, não seria fora de tom começar a enlouquecer um pouco também, porque assim a realidade seria experimentada com menos atrito nem tampouco nos agarraríamos a uma saudade de como as coisas foram um dia, porque essa coisa de que todo passado foi melhor é história para boi dormir.

Lua Vazia no dia inteiro do início da semana útil, Mercúrio que começa a se afastar a Terra, tornando mais distante a necessária lucidez que todos precisamos para nos orientar neste mundo louco, porém, surge linda no horizonte a conjunção de Vênus e Júpiter, dando esperança e motivação aos “loucos”, que não se intimidam com o mundo de ponta-cabeça, mas aproveitam o ensejo para também transgredirem as normas que, se um dia serviram ao bem, agora só produzem mal para todos.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As boas memórias acalentam a alma e servem para trazer sentimentos nobres que, na atualidade, são muito úteis, porque ajudam a tomar decisões mais tranquilas a respeito de tudo que está em andamento. Boas memórias.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Todo entusiasmo vale a pena de ser experimentado, porém, nem todo entusiasmo se transforma em obras concretas, em muitos casos a emoção fica toda no abstrato, sem condições de se transformar em algo prático. Melhor não.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Ideal seria que não houvesse constrangimentos financeiros nunca, mas as coisas não são assim na realidade, por isso é que a alma busca com tanta sofreguidão as riquezas. Porém, há paz de espírito disponível sem essas.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

É difícil dominar a virtude da generosidade, porque ela é um fluxo muito livre que irrompe de dentro do coração. Porém, é importante ter certo domínio da generosidade, para não a oferecer a quem não a merece.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Às vezes é melhor buscar companhia na solidão, porque nessa condição sua alma se sente à vontade para viajar longe nas visões maravilhosas que tomam conta. Depois haverá tempo suficiente para compartilhar.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Importante mesmo é que você não se isole, mas que faça conexões de todos os tipos, para depois selecionar as pessoas que realmente servirão aos seus projetos. Circule pelo mundo social com soltura e leveza.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A sorte é errática e caprichosa, mas existe, e circula à solta no meio das circunstâncias aparentemente adversas, das quais sua alma só esperaria coisa ruim. A sorte está por aí; como a aproveitar, esse é o mistério.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Se todas as visões que a alma tem a respeito do futuro produzissem atrevimento suficiente para nos lançarmos à aventura, é certo que ninguém levaria uma vida ordinária, seríamos todos heróis e heroínas. É assim.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Para que as pessoas não tenham ideias erradas ao seu respeito, é fundamental que você expresse, com a maior clareza possível, seus sentimentos, sem importar qual seja a natureza desses. Assim haverá comunicação.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

A sorte alheia pode causar um tanto de inveja, mas se você transcender essa condição mesquinha, é certo que perceberá que a sorte alheia também é a sua própria, porque os benefícios são desfrutados por todos.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Nem sempre são os eventos grandiosos os que nutrem a alma, às vezes a rotina encerra acontecimentos surpreendentes que não poderiam ser encontrados em outro lugar. É só prestar mais atenção ao que está ao alcance.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Tudo poderia ser fantástico, e deveria mesmo ser assim, porém, o mundo, que é feito de pessoas, e você é uma delas, anda de ponta-cabeça, sem rumo previsível. O fantástico fica na ordem do senso de aventura.