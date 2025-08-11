Alex Warren domina 2025 com “Ordinary”

O ano de 2025 tem sido de feitos grandiosos para Alex Warren. Aos 24 anos, o cantor norte-americano conquistou a liderança da Billboard Hot 100 por nove semanas consecutivas com o hit “Ordinary”, acumula sua primeira indicação ao VMA e já desponta como forte nome nas apostas para o próximo Grammy. Mas, afinal, quem é o artista que tomou conta das paradas?

Alex Warren: do TikTok aos palcos

Nascido na Califórnia, Warren construiu sua primeira base de fãs na internet. Entre 2019 e 2022, fez parte do The Hype House, coletivo de criadores que marcou a história do TikTok. Hoje, soma mais de 19 milhões de seguidores nas redes. A música, no entanto, entrou na sua vida de forma mais séria apenas em 2021, com lançamentos independentes inspirados por ídolos como Justin Bieber e Shawn Mendes.

O contrato com a Atlantic Records veio em 2022, e a primeira entrada nas paradas ocorreu dois anos depois, com “Burning Down”, parceria com Joe Jonas.

O impacto de “Ordinary”

Lançada em fevereiro, a faixa transformou a carreira de Warren. Com melodia envolvente e refrão marcante, “Ordinary” não só derrubou “Die With a Smile” do topo global, como o colocou entre os 40 artistas mais ouvidos do planeta no Spotify. O single já ultrapassou a marca de 1 bilhão de streams e continua bloqueando estreias de gigantes como Drake e o próprio Justin Bieber.

Álbum de estreia e turnê mundial

Em julho, Alex lançou seu primeiro álbum, You’ll Be Alright, Kid, que estreou no 5º lugar da Billboard 200 e recebeu certificação de ouro nos Estados Unidos. O projeto inclui colaborações como “On My Mind” com Rosé, além de faixas como “Bloodline” e “Eternity”.

Alex Warren revela que chorou ao escrever música para seu álbum de estreia

Recentemente, Alex Warren celebrou o lançamento de seu álbum de estreia, You’ll Be Alright, Kid e conversou com a revista People.

De acordo com a publicação, o cantor de “Ordinary” respondeu à pergunta número 1 que ele recebe desde que começou a fazer música: “O que você diria para si mesmo quando era mais jovem?”

“Eu só queria responder a essa pergunta da forma mais honesta possível. E com o álbum, eu queria que alguém ouvisse todas as 21 músicas e dissesse: ‘Ok, acho que sei quem você é’”, disse exclusivamente à revista.

Alex Warren refletiu sobre suas experiências em You’ll Be Alright, Kid, encarando uma “perspectiva diferente no espelho”, que ele espera que os fãs também possam aplicar em suas próprias vidas.

“Este álbum, para mim, foi a descoberta de quem eu era. Mas, além disso, foi a aceitação das coisas pelas quais passei… Quando você perde alguém, isso muda quem você é. E acho que muitas pessoas não pensam nisso. Elas sempre pensam no que perderam e em como suas vidas são diferentes sem essa pessoa, mas nunca pensam na pessoa que se tornaram. É uma perspectiva diferente no espelho“, afirmou.

“‘First Time on Earth’, com certeza. Essa foi provavelmente a música que levou mais tempo. E, sabe, ela passou por oito vidas diferentes… Lembro que quando terminamos essa música, eu chorei copiosamente. Acho que essa foi uma das músicas que, toda vez que a ouvia dirigindo sozinha, eu simplesmente começava a chorar. É algo realmente lindo, pois nunca consegui encerrar o assunto com meus pais antes de eles falecerem”, revelou.

Vale destacar que seu pai morreu de câncer renal, quando Alex tinha 9 anos. Nos anos seguintes, seu relacionamento com a mãe se deteriorou. Aos 18 anos, foi expulso de casa. Em 2021, ele compartilhou que sua mãe morreu de insuficiência hepática e renal.

