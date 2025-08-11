KATSEYE: o fenômeno pop multicultural que saiu da Netflix

O KATSEYE vem se consolidando como uma das maiores revelações do pop em 2025. Formado por seis jovens de diferentes países, o grupo estourou com “Gnarly”, que garantiu sua primeira entrada na Billboard Hot 100. Pouco depois, voltou a chamar atenção com “Gabriela” — faixa que originalmente havia sido descartada pela brasileira Anitta e acabou se tornando um dos maiores trunfos do sexteto.

Criado pela HYBE, empresa responsável por lançar o BTS, o KATSEYE segue o modelo de produção e treinamento do K-Pop, mas com um toque global. As integrantes foram escolhidas no reality “Dream Academy”, que reuniu candidatas de várias nacionalidades (incluindo duas brasileiras). O processo, que durou mais de um ano, envolveu missões de canto e dança e pode ser acompanhado na série documental Pop Star Academy, disponível na Netflix.

Katseye: quem são as integrantes

O sexteto é formado por Daniela Avanzini (Estados Unidos, raízes latinas), Lara Raj (Estados Unidos, raízes indianas), Manon Banerman (Suíça), Megan Skiendiel (Estados Unidos, raízes chinesas e singapurense), Sophia Laforteza (Filipinas) e Yonchae (Coreia do Sul).

Dos palcos às playlists

O grupo estreou em 2024 com o EP SIS (Soft Is Strong), que emplacou a faixa “Touch” na parada global, atingindo o 58º lugar. O sucesso cresceu com o segundo EP, Beautiful Chaos, que trouxe os maiores hits até agora: “Gnarly”, que alcançou o 41º lugar, e “Gabriela”, que chegou à 29ª posição.

KATSEYE revela desafios da autoconfiança e perfeccionismo

Na última terça-feira (22), as integrantes do grupo KATSEYE, Manon Bannerman e Sophia Laforteza, concederam uma entrevista exclusiva à revista Billboard. As artistas representaram o grupo, formado por elas junto com Lara Raj, Daniela Avanzini, Megan Meiyok e Jeong Yoonchae. Durante a conversa, as membros abordaram temas como confiança, inseguranças e lembranças relacionadas aos seus projetos mais recentes.

O ponto central do diálogo girou em torno das inseguranças que ainda permeiam as integrantes. Questionadas sobre a dificuldade em aceitar os elogios, mesmo diante da aclamação de críticos e fãs, Manon compartilhou sua perspectiva íntima e revelou como o perfeccionismo constante acaba dificultando absorver plenamente o reconhecimento.

Com um tom sincero e reflexivo, Manon explicou sua visão: “Acho que é porque somos perfeccionistas, sinceramente. Tendemos a ser muito duros conosco. Vejo isso quando fazemos apresentações e a internet fica obcecada, mas a gente está na sala de ensaio pensando: ‘Poderíamos ter feito melhor.’ Acho que somos realmente, realmente exigentes conosco.”

Sophia, por sua vez, revisitou a complexidade de lidar diariamente com um grande volume de comentários negativos, que se misturam aos elogios, criando um cenário emocionalmente desafiador para as integrantes.

Ela enfatizou essa realidade com delicadeza: “Especialmente porque ouvimos tantos comentários que acabamos nos acostumando tanto com o ódio quanto com os elogios, então às vezes é difícil acreditar no que está realmente acontecendo. Ainda mais quando somos tão perfeccionistas e nos vemos de uma certa forma — é como: ‘Ah, você só está dizendo isso por dizer.’”

Mais adiante na conversa, as artistas desabafaram ao falar sobre a resistência natural em aceitar elogios, até mesmo daqueles que fazem parte da sua própria equipe, reforçando o quão intensa é a autocobrança dentro do grupo.

Sophia compartilhou essa dificuldade com sinceridade: “É simplesmente… é difícil para nós aceitarmos elogios, na maioria das vezes, mesmo da nossa própria equipe, só porque estamos sempre presas em nossos pensamentos e querendo o melhor para nós mesmas.”

Com uma voz carregada de gratidão e esperança, ela ainda ressaltou a importância do apoio mútuo dentro do KATSEYE para superar esses momentos de insegurança e fortalecer a autoconfiança coletiva.

Ela finalizou essa reflexão com uma declaração inspiradora: “Somos todas mulheres muito jovens que estão aprendendo a ter confiança e a entender o que precisam para si. E essa é uma jornada que — graças a Deus — estamos vivendo juntas.”

O grupo KATSEYE lançou no dia 27 de junho o EP “BEAUTIFUL CHAOS”, composto por seis faixas. O projeto inclui os sucessos “Gnarly” e “Gabriela”, que acumulam, respectivamente, mais de 154 milhões e 86 milhões de reproduções nas plataformas digitais.