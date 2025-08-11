Gracie Abrams: a nova voz da música pop

A cantora e compositora norte-americana Gracie Abrams, de apenas 24 anos, vem se consolidando como um dos nomes mais promissores da nova geração da música. Conhecida por suas letras profundamente pessoais e cheias de emoção, ela chamou a atenção de grandes ícones da indústria, conquistou críticos e coleciona indicações ao Grammy.

Filha do renomado diretor J.J. Abrams e da executiva Katie McGrath, Gracie começou a escrever canções ainda criança, mas só decidiu investir na carreira musical em 2020, quando lançou seu primeiro EP, minor. Logo em seguida, em 2021, a parceria com Aaron Dessner — produtor e integrante da banda The National — foi decisiva para seu crescimento artístico. Com ele, Gracie criou seu primeiro álbum de estúdio, Good Riddance, que em fevereiro de 2023 chegou ao topo das paradas de artistas emergentes da Billboard.

A conexão com Dessner também a aproximou de Taylor Swift, que a convidou para abrir sua The Eras Tour nos Estados Unidos. A amizade entre as duas fortaleceu o som e a identidade artística de Gracie, que se lançou em junho de 2024 com seu segundo álbum, The Secret of Us. Neste projeto, a cantora assumiu maior protagonismo na produção, explorando uma sonoridade mais ousada e intimista, repleta de histórias de coração partido e honestidade brutal.

O álbum trouxe hits que se destacaram rapidamente, como o single “Close To You”, que entrou na Billboard Hot 100 e Spotify Global, além de “Risk”, que acumulou mais de 60 milhões de streams. A versão deluxe do disco, lançada em outubro do mesmo ano, inclui “That’s So True”, faixa que alcançou o top 10 da Billboard e dominou as paradas no Reino Unido.

Em 2025, Gracie ampliou seu alcance com uma turnê mundial que passou por Madrid, arenas icônicas como Madison Square Garden e festivais como Glastonbury e Lollapalooza Chicago. No mesmo ano, foi reconhecida com o prêmio de Songwriter of the Year no Billboard Women in Music, além de vencer o título de Breakthrough Artist of the Year no iHeartRadio Music Awards e New Artist of the Year no American Music Awards.

Além da música, Gracie tem atraído atenção também por seu relacionamento com o ator Paul Mescal, com quem tem sido vista em eventos importantes e celebrados por fãs que admiram a parceria do casal.

Gracie Abrams cita Taylor Swift e Olivia Rodrigo após ganhar prêmio

Gracie Abrams levou para casa o prêmio de Artista Revelação do Ano de 2025 no iHeartRadio Music Awards.

Segundo a People, ela que cantou seu hit That’s So True antes de receber seu prêmio, citou amigos famosos como Taylor Swift e Olivia Rodrigo, para quem ela abriu shows em turnê, e compartilhou uma mensagem de positividade em meio a tempos “incertos“.

De acordo com a publicação, ela começou agradecendo aos programadores de rádio e DJs, sua equipe, gravadora e banda, bem como seus amigos e familiares.

“Para os artistas incríveis que me permitiram compartilhar seus palcos em momentos diferentes e de maneiras diferentes — Taylor e Olivia e Noah Kahan e The National e para cada um dos abridores que me apoiaram em minhas turnês, estou impressionada com todos vocês”, disse. “Para Aaron Dessner, sempre, e por último, mas não menos importante, eu não estaria aqui se não fosse pelo apoio, lealdade, criatividade e bondade verdadeira dos fãs. Então, muito obrigada. Vocês são meu coração inteiro.”

“Estamos vivendo em tempos difíceis, muita coisa é incerta e tão repentina e desnecessariamente cruel. Mas quando nos reunimos assim em um show ou festival ou teatro dentro de nossas comunidades locais, lembramos uns aos outros que ainda há muita luz e gentileza entre nós.“, continuou.

Vale lembrar que Gracie Abrams foi apresentada pela amiga Billie Eilish, que disse que as duas se conheciam desde que ela tinha 15 anos.

“Começamos a enviar pequenos memorandos de voz um para o outro sobre as músicas que estávamos escrevendo na época”, disse Eilish. “Eu amo muito aquela garota. Adorei vê-la finalmente dominar o mundo no ano passado.”

“Eu admiro você desde que nos conhecemos e não sou apenas um ícone por causa do seu sucesso, mas da sua arte”, ela disse a Eilish. “Eu te amo até a morte, então que privilégio crescer com sua música.“, finalizou.